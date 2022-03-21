За сутки из Мариуполя эвакуировали более 400 человек

За прошедшие 24 часа из Мариуполя удалось эвакуировать 466 человек. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 20 марта до 08:00 21 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 466 человек, включая 89 детей», — сказано в сообщении организации в Telegram-канале.

Всех людей отвезли в пункт оказания помощи эвакуируемому населению, который создало МЧС ДНР.

Всего с 5 марта по 08:00 21 марта в ПОПН «Безыменное» доставили 3440 человек. Штаб территориальной обороны ДНР привал местных жителей воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя, еще 28 ранены.