Женщину с маленькими детьми, работающую курьером, сфотографировали в метро Москвы. Россияне узнали в ней Ладу Королеву, которая раньше доставляла еду в Ростове-на-Дону и жаловалась на неработающего мужа. Если одни начали сочувствовать молодой матери, то другие заподозрили в кадрах постановку.

Мама-курьер из Ростова-на-Дону

Весной 2019 года в соцсетях появилась фотография курьера с детской коляской. Снимок моментально стал вирусным и превратился в мем. Героиней кадра оказалась 18-летняя Лада Королева из Ростова-на-Дону. Она рассказала, что пошла работать после того, как мужа забрали в армию, а пособия стало не хватать.

«Просить помощи не хочу — считаю, что человек должен уметь обеспечивать себя сам. Работа в „Яндекс.Еде“ приглянулась, потому что по времени удобно», — объясняла тогда Лада.

Источник фото: vk.com

Историей молодой матери прониклись многие жители не только ее родного города, но и других регионов страны. Девушке стали высылать вещи для ребенка и предлагать помочь деньгами. Тогда россияне восхищались в соцсетях стойкостью ростовчанки, но позже поддержка сменилась волной злобы.

Королева с мужем переехала в Москву, у них родился второй ребенок. В интервью она не раз жаловалась на беспомощность супруга.

«Вышла работать на рынок "Садовод". Я собираю там заказы для регионов. Вещи прямо в коляску складываю, а потом везу на почту. Мы сняли квартиру с мужем, и я продолжила также работать еще и курьером. Муж ничем не помогает, все время сидит за компьютером, играет в игры. Такое чувство, что у меня двое дочек и сыночек», — делилась Лада.

С каждым новым высказыванием о муже против Королевой все больше ополчались комментаторы в соцсетях. Они начали подозревать, что молодая мать специально давит на жалость, чтобы пользоваться помощью неравнодушных людей. Зимой 2020-го Лада появилась в эфире шоу «Пусть говорят», где супруги устроили очередные громкие разборки.

«Муж приперся через пару недель после нашего расставания, как только я сняла квартиру. Пришел со своей собакой хаски и остался. Нам и без того было нечего есть, а он лежит. Ему ничего не надо, сидит целыми днями, смотрит мультики», — рассказывала Лада.

В свою очередь, муж называл все обвинения ложью. По его словам, в Ростове-на-Дону он работал на металлобазе, но жена хотела переехать в столицу и начать модельную карьеру. В итоге Лада подала на развод, который пока так и не состоялся из-за коронавирусных ограничений.

Новое фото и подозрения в постановке

Обсуждения жизни матери-курьера начались снова после появления новых фотографий в соцсетях. Снимки сделали пассажиры московского метро. На кадры попала молодая мать с большой сумкой Delivery Club и двумя детьми. Пользователи быстро узнали в ней Ладу Королеву.

Источники фото: twitter.com/network_rus, facebook.com/stefaniya.kalashnikova

Если раньше матери-курьеру все сочувствовали, то сейчас под постами стало еще больше сообщений о фейковости ситуации.

«Ребята. Это известная девушка-курьер из Ростова-на-Дону. У нее фишка такая. Она на «Пусть говорят» была. Хайпится на доставке еды с детьми. Загуглите», — написала одна из-подписчиц в Twitter. «Вообще-то, непохоже на правду», — прокомментировал другой пользователь. «Фото явно постановочное», — продолжили в обсуждении под фотографией девушки-курьера. «Здесь все пишут о женщине, а мне вот детей в этой ситуации жалко. Ну-ка проедь с мамой по адресам доставки. Они же крохи еще. И сама устанет, и детей замучает», — отметила еще одна женщина.

Но нашлись и те, кто встал на защиту Лады. Пользователи пожелали сил молодой матери и попросили найти ее, чтобы помочь.

«А нельзя ее найти контакты и помочь, а то как-то, если честно, это за гранью», — подчеркнул подписчик. «Читаю комменты и *** (не представляю — прим. ред.). Не все, конечно. Вменяемых людей больше. Искренне всем желаю прожить длинную счастливую жизнь и никогда не оказаться в подобной ситуации. А маме — сил, удачи и поскорее выбраться», — поддержали в комментариях.

Лада отвечает на обвинения в обмане

Сама Королева призналась в интервью RT, что все чаще стала сталкиваться с негативом и оскорблениями. Один раз девушке подарили пачку подгузников, а после выхода программы потребовали ее вернуть.

«Я перевела ей на карту деньги. Вообще, жизнь научила, что принимать помощь надо только в виде работы. Если принимаешь помощь деньгами, тебя осудят, скажут, что мошенница. А в чем мошенничество? В том, что у меня двое детей и я работаю? Вот если бы я не работала или выдумывала болезни детям — это мошенничество», — пояснила молодая мама.

По ее словам, она нередко плакала после сообщений хейтеров. Королевой писали, что на самом деле она не работает ни в какой доставке, а дети и вовсе не ее.

«Я раньше расстраивалась, а теперь мне без разницы, я всегда пишу в ответ: „Пожалуйста, приезжайте в Москву, посмотрите, кто я и кем работаю“. Еще ни один хейтер не согласился», — отметила Королева.

Она добавила, что собирается закончить с работой в доставке еды. Сейчас Лада пытается заниматься уборками квартир и дежурит по ночам в цветочном ларьке.