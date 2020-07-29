Мечта Ивлеевой о Lamborghini Aventador сбылась. Но фанаты не поняли расточительства

Insta-дива, видеоблогер и телеведущая Настя Ивлеева поделилась с подписчиками исполнением своей давней мечты. Еще со студенческих времен она хотела купить Lamborghini Aventador, но деньги на ее приобретение у нее появились только сейчас.

В своем Instagram Настя подчеркнула, что сама заработала на покупку дорогущей игрушки.

«Меня распирает от гордости! Потому что „я сама“! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!» — написала видеоблогер.

Она посоветовала своим подписчикам верить в себя, никого не слушать и бороться за свои мечты.

Источник фото: Instagram

Ее пост собрал за шесть часов 1 176 522 «лайков». Поклонники Ивлеевой поздравили ее с приобретением, но некоторые из них заинтересовались, сколько же бензина «жрет» этот лакированный зверь? Некоторые предположили, что люди, которые могут заплатить за машину огромные деньги вряд ли интересуются ценами на топливо.

«Сколько надо бургеров продать, чтоб купить такую „ламбу“?» — поинтересовался подписчик vip_hater.

Наверное, много. Базовая комплектация новой Lamborghini Aventador стоит 20 660 125 рублей. Однако ее цена колеблется от 15 до 25 млн рублей, все зависит от года выпуска.

Но стоимость машины, которую купила Ивлеева, вряд ли максимально высока, ведь она купила ее с рук. Об этом сообщил основатель Performance Group Артур Зеленый, ее бывший владелец. Он даже поспешил успокоить подписчиков, сообщив, что уже купил новый автомобиль — Lamborghini Aventador SVJ.

И его за это никто не осудил. Зато хейтеры припомнили насте ее пост от 15 июля, где она показала квартиру, в которой живет ее мама. Телеведущая показал место, где выросла, деревню Разметелево в Ленинградской области.

Источник фото: YouTube

Ивлеева показал скромное жилье мамы, и фанаты заметили, что в ванной нет даже раковины, настолько она маленькая. Возмущаться они начали еще тогда. После приобретения Lamborghini Aventador некоторые подписчики прямо заявили, что лучше бы она купила матери новую квартиру.