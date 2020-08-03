Полиция задержала мужчину с младенцем, угрожавшего поджечь газовый баллон

Полиция задержала жителя Приморского края с младенцем на руках, угрожавшего поджечь газовый баллон, сообщили представители ГУ МВД по региону.

Уточняется, что мужчина намеренно подошел к газовому оборудованию с семимесячным ребенком. Предотвратить инцидент смогла полиция, которая прибыла на место. С помощью переговоров правоохранители убедили мужчину не совершать задуманное. Злоумышленника задержали, пишет «ФедералПресс».

Им оказался 23-летний мужчина, проживающий в поселке Липовцы вместе с 32-летней женщиной — матерью ребенка. Ранее мужчина уже был судим. В целом в семье четверо детей. Теперь их могут отдать органам опеки.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об «угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью».