Mail.ru Group решила засудить подрядчика из-за забастовки курьеров Delivery Club

Более 320 курьеров Delivery Club не получили зарплату за два месяца и начали устраивать забастовки. Деньги не выплатил логистический партнер Mail.ru Group, с которым компания теперь намерена судиться.

Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян сообщил, что 326 курьеров не получили выплаты за май и июнь. Зарплаты должно было выплатить ООО «Амароли». Организация получила деньги от Mail.ru Group в полном объеме.

«Второй раз заплатили курьерам уже напрямую и прекратили работу с данным логистическим оператором. <…> С ним мы будем судиться», — цитирует Габриеляна РБК.

Он добавил, что сначала компания разберется с выплатой зарплат, а потом уже будет заниматься судебным иском. Кроме того, теперь Mail.ru Group будет жестче контролировать логистических партнеров.

Председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев отметил, что сейчас специалисты подсчитывают количество работников, которые так и не увидели своих денег.

«Причем есть люди, кто получил только за май или только за июнь. И сотрудники получают их за вычетом людоедских, ничем не обоснованных штрафов», — подчеркнул он.

Курьеры Delivery Club начали говорить о забастовках в начале июля. Тогда им пообещали выплатить все положенные зарплаты, но деньги так и не отдали. Спустя несколько дней работники призвали всех курьеров присоединиться к забастовке. Но в компании пообещали начать выплаты в тот же день.