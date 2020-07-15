Треть опрошенных россиян никогда не оставляет чаевые, ха хороший сервис поощрят 34% респондентов, понравившемуся специалисту дадут «на чай» 26% участников опроса, 10% опрошенных оставляют деньги всегда.

Об этом стало известно после проведения сервисом «Работа.ру» исследования, на результаты которого ссылается РИА «Новости».

Оно проводилось в июле 2020 года среди 2,5 тысяч совершеннолетних и экономически активных россиян во всех регионах страны.

Половина опрошенных сообщила, что оставляет «на чай» 5% стоимости услуги, 45% участников опроса готовы оставить 5-15%, 3,5% респондентов — 15-25%. Большие доли от суммы услуги могут оставить 1,5% опрошенных россиян.

Обычной назвали сумму чаевых в размере 50-100 рублей 51% респондентов. От 100 рублей и выше — 28% опрошенных, до 50 рублей — 21% участников исследования.

В конце июня 65% респондентов из 3,1 тысячи опрошенных россиян заявили, что оставляют чаевые курьерам. Почти треть респондентов (29%) сообщила, что никогда этого не делает.