Максакова сочла своего бывшего вором в законе. На такие подозрения ее навел квартирный вопрос

Оперная певица Мария Максакова заявила в полицию на своего бывшего возлюбленного Владимира Тюрина. Она попросила правоохранителей проверить, действительно ли ее бывший возлюбленный является вором в законе, и принять меры. Звезда боится, что экс-супруг убьет ее, чтобы получить огромную квартиру в центре Москвы.

Мария Максакова-Игенбергс подала заявление на имя министра внутренних дел генерала полиции РФ Владимира Колокольцева с просьбой проверить ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина. Женщина заподозрила экс-возлюбленного в том, что он является вором в законе. Такой вывод оперная певица сделала после просмотра фильма на YouTube о криминальных авторитетах, где Тюрин якобы был главным фигурантом.

Максакова попросила правоохранителей проверить, не нарушил ли ее бывший гражданский муж статью 210.1 Уголовного кодекса о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Адвокат певицы объяснил, что «состав преступления является формальным», так что одного заявления достаточно для того, чтобы силовики начали расследование. За такое правонарушение предполагается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы и до пяти миллионов рублей штрафа.

Битва за квартиру

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения. Мотивом для этого является желание Тюрина завладеть моей квартирой на Пресненской набережной. Я действительно боюсь его», — заявила Максакова.

Спор за квартиру Максаковой возникает уже не в первый раз. В 2016–2017 годах, по данным издания «Коммерсант», жилплощадь в 274 квадратных метра на Пресненской набережной, 2/1, была похищена у певицы некоей ОПГ. Вернуть права на жилище удалось в том числе благодаря участию Тюрина на стороне гражданской супруги.

Однако позднее квартира стала причиной для ссоры уже между самими Максаковой и Тюриным: якобы мужчина помогал гражданской жене при условии, что она перепишет «квадраты» в престижном районе Москвы, доставшиеся ей от отца, на их общих с Тюриным детей. Женщина выполнять обещание отказалась, решив, что так Тюрин просто хочет присвоить себе ее собственность — после расставания пары дети остались с отцом.

Накануне, 15 апреля, несовершеннолетние дети Максаковой и Тюрина подали в суд на мать с требованием передать им квартиру, написало издание StarHit. Певица уверена, что инициатором иска стал именно Тюрин. Он и раньше пытался через суд добиться того, чтобы она выполнила обещание. На квартиру даже накладывали арест, но иск так и не удовлетворили. Причем оперная дива уверена, что недвижимость ее дети не увидят, если она оформит дарственную сейчас.

«Прячась за их спинами, Тюрин просто меня грабит, издевается. <…> Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира явно не единственный способ. Пять лет назад он забрал у меня Люду и Илью. За это время он не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров — ничего», — считает она.

Недоверие к бывшему гражданскому мужу связано еще и с тем, что он якобы не расплатился с ней по другому долгу: не вернул «взятый под честное слово» два с половиной года назад офис отца Максаковой.

Криминальное прошлое

О том, что Владимир Тюрин имеет связи с преступным миром, многие СМИ пишут не первый год. Максакова узнала об этом, по ее собственному заявлению, из фильма на YouTube-канале «Редакция», где «подробно рассказывается о „коронации“ и преступной деятельности вора в законе Владимира Тюрина». Там же она услышала и угрозы в свой адрес.

«Его приспешники прямым текстом заявляют: если я буду много болтать, то тогда со мной кое-что случится. Тогда Тюрин планирует моего младшего сына Ваню взять себе на воспитание. Это так говорят. А на самом деле, наверное, чтобы унижать и мучить. Это же чудовищно! Они просто моральные уроды», — сказала Максакова.

Владимира Тюрина действительно называют криминальным авторитетом и вором в законе, именно ему приписывают руководство «Братской ОПГ», возникшей в городе Братске Иркутской области в 90-е годы. Его также связывают с такими криминальными авторитетами, как Шакро-молодой и Дед Хасан.

Группировка «Братский круг», или «Братская ОПГ», известна как «русская мафия» в Испании, куда Тюрин эмигрировал в конце 90-х. В 2000-х испанские власти неоднократно пытались поймать Тюрина и запрашивали его у России. В 2010-м в Москве его арестовали по обвинению в создании ОПГ и отмывании денег. Однако позднее Генпрокуратура подтвердила российское гражданство Тюрина и отпустила его, так как на территории РФ он не числился как преступник в бегах.

В 2017 году Генпрокуратура Украины обвиняла Тюрина в организации убийства депутата Государственной думы от «Единой России» Дениса Вороненкова, бывшего тогда законным мужем Максаковой. Сама оперная певица говорила о том, что считает ответственным за гибель супруга именно Тюрина, однако в 2019 году свои показания изменила. В октябре того же года суд Киева отменил свои подозрения в адрес Владимира Тюрина.