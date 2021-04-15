Прилюдный расстрел. Как совершались самые громкие заказные убийства воров в законе в России

Вора в законе Альберта Рыжего застрелили прямо на беговой дорожке одного из фитнес-центров Москвы. Силовики быстро задержали подозреваемого в убийстве. Резонансная история облетела все СМИ. Но этот случай далеко не первый, а скорее наоборот: он стал еще одним в череде громких заказных убийств воров в законе, произошедших в последние годы в России.

Альберт Рыжий

Убийство Али Гейдарова, более известного в криминальных кругах как Альберта Рыжего, произошло 12 апреля в фитнес-клубе в «Алых парусах». Киллер выстрелил в мужчину сзади, а после быстрым шагом вышел из помещения и уехал на автобусе. Гейдаров погиб на беговой дорожке. Следователи завели дело по уголовным статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия».

Уже 14 апреля стало известно о задержании предполагаемого убийцы Гейдарова. Оперативное видео, снятое сразу после спецоперации, оказалось в распоряжении «360». Задержанный говорит, что убил Альберта Рыжего не за деньги. По словам мужчины, вор в законе его ругал.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что мужчина на допросе признал свою вину.

Дед Хасан

Еще одна громкая смерть криминального авторитета, которую помнят на протяжение уже нескольких лет, это убийство Аслана Усояна, известного также как Дед Хасан.

В Усояна выстрелили из снайперской винтовки с оптическим прицелом в момент, когда он выходил из ресторана на Поварской улице в Москве. Это произошло в январе 2013 года. Выстрелы были совершены днем, около 14:30.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Биятов

Сразу после покушения 75-летнего Деда Хасана доставили в состоянии комы в Боткинскую больницу, напомнил «Интерфакс». Но несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных ранений.

В убийстве криминального авторитета обвинили членов Таганской преступной группировки. В мае 2020-го им предъявили обвинения. Кроме того, по данным следствия, ОПГ причастна к другим убийствам, а также разбойным нападениям, похищениям, вымогательствам и аферам.

Япончик

За несколько лет до убийства Деда Хасана при схожих обстоятельствах было совершено нападение на другого криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик.

Источник фото: РИА «Новости» / Кирилл Калинников

Убийство Иванькова произошло в 2009 году. В июле на него совершили покушение — убийца выстрелил из снайперской винтовки, когда мужчина выходил из ресторана. Иванькова доставили в больницу. После покушения он несколько месяцев провел в коме, но в октябре скончался от перитонита.

Япончика убили из-за конфликта с вором в законе Ильей Симонией (Махо), рассказал в декабре 2020 года заместитель председателя СК России Ростислав Рассохов в разговоре с «Коммерсантом».

Рассохов отметил, что раскрыть убийство Япончика по горячим следам не удалось из-за несовершенства техники. Но следователи не останавливались, и позже при помощи современных средств криминалистики и молекулярной генетики удалось выйти на подозреваемых. Всех причастных к организации и совершению убийства установили. Четырех из них арестовали.

Уголовное дело об убийстве Иванькова Мосгорсуд рассмотрит с участием присяжных заседателей, сообщили в марте этого года РИА «Новости» в пресс-службе суда.

Смерть на празднике

Еще одно громкое убийство произошло в 2018 году. Тогда прямо во время праздника был застрелен лидер организованной преступной группы «Запсибовские» Александр Жестоков. Мероприятие проходило в честь его выхода на свободу в новокузнецком баре.

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Неизвестный зашел в заведение во время застолья. Он был одет в черную куртку с капюшоном и черные солнцезащитные очки. Мужчина подошел к Жестокову сзади и выстрелил криминальному лидеру в спину несколько раз. От полученных ран он скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».