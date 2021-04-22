Мария Максакова попросила правоохранительные органы проверить ее бывшего мужа Владимира Тюрина на принадлежность к так называемым ворам в законе. Певица опасается, что экс-супруг может предпринять попытку убить ее, чтобы завладеть имуществом.

Как сообщила газета «Коммерсант», артистка отправила заявление на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Она написала, что поводом для обращения стала программа на одном из YouTube-каналов, которая была посвящена ворам в законе. Главный героем оказался Тюрин.

«В связи с тем, что мой бывший гражданский муж в действительности является вором в законе, имеет устойчивые связи и авторитет в преступном мире, я опасаюсь физического устранения», — заявила Максакова.

Она указала, что бывший муж хочет завладеть ее квартирой на Пресненской набережной в Москве. По данным издания, певица действительно судится с Тюриным за эту квартиру площадью 274 квадратных метра. Недвижимость Максаковой подарил отец.

Газета отметила, что бывшие супруги договорились, что певица оформит дарственную на жилье на их детей. Однако артистка отказалась это делать, поскольку оказалось, что экс-муж присвоит недвижимость. Тогда Тюрин подал в суд. Инстанция наложила на квартиру обеспечительные меры.

«С учетом текущей редакции статьи 210.1 УК РФ состав преступления является формальным, в связи с чем заявление моей доверительницы является объективным поводом для начала расследования», — процитировала газета адвоката Вадима Багатурия.

Ряд изданий ранее назвал Тюрина вором в законе по кличке Тюрик. Его считали лидером так называемой Братской ОПГ. Она появилась в Братске еще в 1980-е годы.