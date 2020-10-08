Мосгорсуд впервые осудил вора в законе за его статус в преступной иерархии

Криминальный авторитет Шалва Озманов (Кусо) приговорен Мосгорсудом к 11 годам колонии. Девять из них он получил по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Это первый приговор за статус вора в законе, вынесенный в Москве, пишет «Интерфакс».

«Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего ранее судимого уроженца города Тбилиси Шалвы Озманова», — рассказали в столичной прокуратуре.

Озманов — внучатый племянник самого авторитетного на постсоветском пространстве вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает «Коммерсант». По сведениям издания, главной уликой в деле Озманова стала тайная записка, подписанная несколькими другими ворами в законе. Они передали ее заключенным в СИЗО «Пресня», куда Кусо посадили в 2019 году. Воры в законе просили арестантов оказать Озманову подобающее его статусу уважение.

Также обвинение опиралось на судебную культурологическую экспертизу, которая определила, что татуировки обвиняемого свидетельствует о принадлежности Озманова к воровской касте. У вора в законе на груди набиты пистолеты, на коленях и ключицах — восьмиконечные звезды. Защита отрицала такие доводы.

Ранее стало известно, что еще один вор в законе Кахабер Парпалия скончался в СИЗО Омска. Он был известен, как Каха Гальский.