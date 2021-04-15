Дети Максаковой подали на нее в суд

Сын и дочь певицы Марии Максаковой Илья и Людмила Максаковы-Игенбергс судятся с матерью. Они требуют передачи им квартиры на Краснопресненской набережной. Об это сообщило издание StarHit.

По данным «Газеты.ru», квартиру Максаковой подарил ее отец. Бывший супруг Владимир Тюрин будет представлять в суде интересы ее дочери Людмилы.

«Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней», — пожаловалась Максакова.

Она отметила, что Тюрин очень состоятельный человек, и не понимает, почему он не помогает детям финансово, а пытается заполучить квартиру артистки.

Ранее Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вновь не явился на заседание суда. Там должны рассмотреть вопрос по ужесточению ему надзора.

Также он не пришел в суд для рассмотрения иска межмуниципального отдела МВД «Скопинский» 6 апреля. Полиция намерена добиться ограничений для него на походы в бары и кафе, а также на общение в интернете.

Мохова оштрафовали за несоблюдение административного надзора 1 апреля после выхода его интервью Ксении Собчак. Мужчина должен заплатить за нарушение 1200 рублей.