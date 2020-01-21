Ловушка для людей. Чему нас учат катастрофы в Томске и Перми

Затопленный хостел в Перми и сгоревший дом под Томском стали смертельными ловушками для своих жильцов. Кто в этом виноват и что делать? На вечные вопросы пытается ответить колумнист «360».

Источник фото: Николай Хижняк / РИА «Новости»

Год только начался, а мы стали свидетелями двух страшных происшествий: 20 января в Перми пять человек, включая ребенка, погибли в залитом кипятком хостеле «Карамель», а на следующую ночь в Томской области вспыхнул дом-общежитие — жертвами бушующего пламени стали 11 постояльцев.

Когда говоришь о подобных инцидентах, сложно подобрать слова правильно отражающие произошедшее. ЧП слишком дежурное определение, «авария» не отражает масштаба, «катастрофа» звучит слишком пафосно. Точнее всего будет сказать, что мы имеем дело с трагедией — гибелью людей, столкнувшихся с «обстоятельствами непреодолимой силы» в мирное время и бытовой обстановке.

Они случились подряд, но напрямую ничем не связаны. Впрочем, косвенная связь все же есть — в обоих случаях речь идет о вопиющей халатности. Похоже, именно она стала настоящей причиной того, что огонь и вода унесли 16 жизней.

Общий знаменатель

Трагедии только случились и еще слишком рано говорить о всестороннем расследовании, но кое-какие факты уже известны и могут быть собраны воедино. Начнем с затопленного хостела: он располагался в доме не готовом к зиме. Нарушений было столько, что это полуподвальное помещение уже должны были закрыть на основании проверки МЧС.

Среди недочетов особенно выделяется отсутствие аварийных выходов и даже окон — стоит ли удивляться, что постояльцы отеля не смогли выбраться из этой ловушки, напоминающей лабиринт страха из фильма ужасов? Но все это блекнет перед первопричиной — лопнувшую трубу проложили еще в 1962 году. Насколько известно, «пенсионерка» уже долгое время оставалась фактически бесхозной, а ее состояние никто не проверял.

Нечто подобное мы наблюдаем и в случае пожара под Томском, где непригодный для проживания дом был превращен в общежитие для сотрудников лесозаготовительной компании. Всего их было 12, погибло 11 — десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Одноэтажное деревянное строение вспыхнуло как спичка — возможно, из-за короткого замыкания.

Мало того, что оно изначально не было жилым, так еще вдобавок на его окнах стояли решетки, которые могли сыграть роковую роль в судьбе жильцов, чьи тела позже были обнаружены среди завалов. Почему случился пожар? По мнению эксперта СПЧ Евгения Боброва, виноват ненадлежащий контроль со стороны ответственных органов власти. «Поэтому из-за расхлябанности получилась ситуация с таким большим количеством жертв», — сетует он.

Вопрос жизни и смерти

Не первый раз мы видим как пожары и иные масштабные катастрофы вырастают из одного общего знаменателя — наплевательства. Изношенная донельзя инфраструктура, неподготовленное к ЧП помещение и откровенная безалаберность тех, кому по должности положено отвечать за их безопасность, снова и снова складываются в преступное небрежение, чья цена оказывается слишком высока.

С тяжелым сердцем приходится вспоминать предыдущие трагедии со схожими причинами — с каждым годом, этот список все удлиняется и ложится черной тенью на любое обсуждение «урбанизма». Ведь банальная безопасность превыше любого городского комфорта или удобства. Приведу лишь несколько печально известных примеров преступной халатности в хронологическом порядке: прорыв дамб на золотом прииске в Красноярской области, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», пожар в столичной типографии в Алтуфьево.

Каждый такой случай только подтверждает правило — судьба многих людей и их близких может зависеть от вещей вроде бы скучных, но крайне необходимых, вроде висящей на каждом этаже карты эвакуации, стоящего в углу огнетушителя или двери с картинкой с надписью «пожарный выход». Ну и конечно отсутствия решеток и замков, превращающих офисное помещение в своеобразный эскейп-квест.

Это, конечно, только самые основы. Жизнь здания начинается задолго до того как в его фундамент положен первый кирпич. Любое строение и наполняющая его инфраструктура должны быть четко продуманы, занесены на чертеж, качественно построены и многократно проверены.

Банальная сентенция, не правда ли? Но главный урок трагедий в Томске и Перми как раз в том, что нарушение банальных правил ведет к самым кошмарным последствиям. И поэтому их надо повторять столько раз, сколько потребуется, пока не отпечатаются на подкорке каждого человека несущего ответственность за чужую безопасность и, желательно, каждого из нас.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.