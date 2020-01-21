Дом с хостелом в Перми, где залило людей кипятком, не был готов к зиме

Там отметили, что трубопровод в доме перед началом отопительного сезона не герметизировали.

Ночью 20 января в хостеле «Карамель» в Перми прорвало транзитную трубу с горячей водой. Подвальное помещение, где находится гостиница, залило кипятком. В результате ЧП погибли пять человек. Среди них один ребенок. Еще два человека получили ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Оказалось, что этот хостел должны были закрыть из-за нескольких нарушений требований безопасности уже в феврале, однако работать он продолжал легально. Прорвавшуюся трубу проложили в здании еще в 1962 году. Долгое время она была бесхозной, и за ее состояние никто не отвечал. В мини-отеле также не было окон и эвакуационных выходов.