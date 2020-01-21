Россиянка и 10 граждан Узбекистана погибли при пожаре под Томском

Появилась уточненная информация о погибших при пожаре в Томской области. Жертвами ЧП стали десять граждан Узбекистана и россиянка. Такое заявление сделал начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

«По предварительным данным, из 11 погибших — десять граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ», — заявил Севостьянов. Его процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что об этом доложили губернатору Томской области Сергею Жвачкину, который находится на месте происшествия. Жвачкин поручил провести проверку пожарной безопасности в регионе.

О том, что остальные десять человек — жители Узбекистана, заявили в МЧС этой страны. Ташкент сообщил, что принимает все меры для установления личностей погибших, а также перевозки их тел на родину.

Ранее появилась информация, что один из погибших — житель Таджикистана. Об этом рассказали в генконсульстве Таджикистана в Новосибирске.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский (Томская область) утром 21 января. Огонь охватил площадь в 208 квадратных метров. В результате ЧП также пострадали два человека, их жизням ничего не угрожает.

В бараке жили граждане Узбекистана, которые работали на местном предприятии. Местные власти заявили, что сгоревшее здание снимала китайская компания. По факту случившегося открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.