Эксперт СПЧ назвал халатность органов причиной пожара в Томске

По данным ТАСС, пожар произошел внутри постройки, которое служило общежитием для рабочих из Узбекистана. Помещение не было предназначено для проживания людей и использовалось с этой целью нелегально.

«К сожалению, ненадлежащий контроль [за условиями работы и проживания. — Ред.] осуществляется со стороны и прокуратуры, и трудовой инспекции, и других органов власти. … Поэтому из-за расхлябанности получилась ситуация с таким большим количеством жертв», — прокомментировал Бобров.

По данному происшествию Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».