Ликвидирована авария из-за которой погибли люди в Перми

Коммунальные службы Перми ликвидировали аварию на теплотрассе, в результате кипятком которой затопило находящийся в подвальном помещении отель «Карамель» и погибли пять человек. В том числе, ребенок.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на мэрию города. Власти объявили, что пострадавшие получат из резервного фонда края компенсацию в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Сейчас в 25 жилых домов отопление подается со сниженными параметрами. Власти Перми пообещали, что к 22:30 оно будет полностью восстановлено.

В ночь на 20 января прорыв кипятка произошел в гостинице, расположенной в цокольном этаже в доме на улице Советской Армии, 21. Погибли пять человек, еще трое поступили в больницу с ожогами. Запасного выхода не было, поэтому постояльцы не смогли выбраться наружу. В МЧС сообщили, что по результатам проверки на предмет противопожарной безопасности вынеси предписание до 20 января сделать эвакуационный выход, либо закрыть заведение. Ничего сделано не было.

Заведено уголовное дело, которое находится на личном контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

В офисе управляющей компании «Профи-дом» и «Пермской сетевой компании» силовики провели обыски и изъяли документацию по хостелу «Карамель». Они опросили сотрудников компаний, но никого не задержали.