Окна в сгоревшем под Томском здании были с решетками

«Мало того что люди жили в не предназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание», — приводит агентство слова Жвачкина.

Глава Томской области провел экстренное заседание региональной комиссии по пожару на территории лесопильного предприятия. Он выразил соболезнования узбекской диаспоре и семье погибшей гражданки России.

Одноэтажный деревянный дом вспыхнул в поселке Причулымский Асиновского района области ночью 21 января. Пожарные тушили огонь несколько часов, а во время разбора завалов обнаружили тела 11 погибших человек. Среди них были 10 граждан Узбекистана и россиянка. Когда начался пожар, два человека сами смогли выбраться из охваченного огнем здания.

В сгоревшем здании жили работники местной компании ООО «Гринвуд», которая занимается лесозаготовками. Все иностранные граждане имели патенты на работу в России. По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания в обогревателе.