Когда кофе пахнет рыбой. Почему люди путают запахи после COVID-19

Искаженное восприятие запахов может возникнуть у переболевших COVID-19 людей после восстановления обоняния. Например, кофе у них пахнет рыбой, суп — бензином, а в комнате стоит «аромат» жженой серы. Чтобы избавиться от фантомов, нужно потренировать нос, сходить к психологу и лору.

Фантомные запахи

Во время COVID-19 некоторые пациенты перестают различать вкусы и запахи. Это явление в медицине называют аносмией. После выздоровления обоняние постепенно восстанавливается. Но у некоторых людей на смену приходит искажение запахов — паросмия. Они чувствуют то, чего на самом деле нет, пояснил SkyNews президент британской ассоциации отоларингологов, профессор Нирмал Кумар.

Эта странность, не исключил Кумар, может возникать потому, что вирус нарушает работу нервной системы — той части, которая отвечает за обоняние и воздействует на нейромедиаторы в носу, посылающие сигналы в мозг. Чаще всего подобное наблюдается у молодежи и медиков, хотя встречается и у представителей других профессий. Фантомные запахи, как правило, неприятны — практически любая еда и напитки пахнут рыбой, сероводородом или горящей серой, гарью, помойкой. У кого-то аромат кофе сменился на запах бензина, пива или тошнотворный сладкий запах. Некоторые пациенты живут с таким искажением уже полгода.

«Только сегодня я принял двух пациентов с паросмией. Один из них ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дыма. Оба являются работниками сферы здравоохранения», — пояснил профессор.

Причины искажения

Искажение обоняния всегда происходит либо из-за повреждения рецепторов, либо из-за неправильной идентификации запахов корой головного мозга, пояснил «360» врач-отоларинголог Иван Лесков. В ситуации с COVID-19, считает медик, определить причину трудно. Коронавирус повреждает рецепторы, но может и влиять на мозг. Правда, не напрямую, а опосредованно.

В обычной жизни искажение обоняния нередко сопровождает депрессию, отметил Лесков. А пациенты даже с легкой формой вынуждены соблюдать самоизоляцию, их бомбардируют СМС с требованием срочно прислать селфи и угрозами штрафов. Людям страшно за себя, плюс они живут в стрессе от того, что кому-то из родственников станет совсем плохо и придется вызвать скорую. То есть многие пребывают в состоянии субдепрессии.

При коронавирусной инфекции в верхних отделах носа могут возникать застойные воспалительные процессы, такие же, как при хроническом синусите, сообщил «360» врач-отоларинголог, профессор университета имени Сеченова Юрий Ульянов. Пазухи носа нормально не проветриваются, а это тоже может «вызывать» локальный фантомный запах.

Опасность паросмии

Паросмия, равно как аносмия, опасна прежде всего отравлением: легко пропустить момент, когда продукт или блюдо испортятся, и съесть несвежее. Можно не почувствовать или с чем-то спутать запах горящей проводки, газа и другие запахи, сигнализирующие об опасности. Кроме сигналов об окружающем мире, запахи очень сильно влияют на кору головного мозга и могут испортить воспоминание о каком-то хорошем событии из прошлого.

«В ответ на запах выстраивается цепочка нейронов, которая воссоздает воспоминание о каком-то событии. Цепочка каждый раз выстраивается заново. Вы уверены, что событие было такое, а вы просто его таким помните. Но цепочки могут выстроиться по-другому, а пусковым механизмом будет восприятие нового запаха», — добавил Лесков.

По данным итальянских ученых, отметил отоларинголог, после COVID-19 работа рецепторов в среднем восстанавливаются за 80 дней. Их немецкие коллеги говорят о 60 днях для коронавирусных повреждений и о 100 днях для любых травм. А вот искажения из-за неправильной работы коры мозга могут продлиться сколько угодно. Даже всю жизнь, если пустить все на самотек. Поэтому нелишним будет обратиться к психологу, чтобы исключить депрессивную составляющую паросмии.

Лечение и тренинги

Для восстановления обоняния специалисты благотворительной организации AbScent, поддерживающей людей с паросмией и аносмией, рекомендуют тренировать нос. Ежедневно по 20 секунд вдыхать ароматы лимона, гвоздики и розы. Лесков не исключил, что это поможет: нос и мозг будут как бы заново знакомиться с запахами и запоминать их. Только рекомендованную линейку лучше расширить и добавить кофе, клубнику, яблоки и другие приятные до болезни ароматы. А также запомнить запахи неприятные. Если компот пахнет рыбой, нужно нюхать рыбу и запоминать, как на самом деле она пахнет.

«Если говорить о медикаментозном пути, то наши возможности сильно ограничены. В нос можно капать „Деринат“. Он считается иммуностимулирующим препаратом, но фактически это материал для восстановления клеток. И витамины группы В — они восстанавливают нервные цепочки», — сказал медик

Активизировать работу капилляров и пазух можно с помощью живичного скипидара, сообщил отоларинголог Юрий Ульянов. Капать по несколько капель на медицинскую маску и дышать через нее. Схожим эффектом обладают прополис, фитонциды лука, хотя они раздражают слизистую. А вот сосудосуживающие (или «сушащие») капли, напротив, ухудшают работу слизистой. Кроме того, она теряет защитные свойства и становится легкой добычей для вирусов и инфекций.