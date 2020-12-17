Следить за легкими и иммунитетом. Как восстановить организм после COVID-19

Пациенты, перенесшие COVID-19, сильнее других рискуют снова попасть в больницу или умереть от осложнений в первые две недели после выписки, заявили исследователи из Мичиганского университета. О том, как правильно восстановиться после болезни и не подхватить новую инфекцию, «360» рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев.

После перенесенного коронавируса необходимо следить за своим здоровьем и прилагать усилия, чтобы привести организм в порядок. Врач советует уделить внимание двум моментам. Первое — это фиброз ткани легких, который в той или иной степени присутствует «абсолютно у всех людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию с пневмонией». Второе — снижение иммунитета и риск повторных заболеваний.

Что делать с легкими

Антон Вергун / РИА «Новости»

Фиброза можно избежать с помощью дыхательной гимнастики. Ее рекомендуют делать и во время лечения, и после выписки.

«Упражнения необходимо делать два раза в день на протяжении двух месяцев. Совет кажется банальным, и пациентам больше хочется получить какую-нибудь таблетку… Но, к сожалению, таких таблеток нет», — говорит врач.

При этом не обязательно покупать специальные приборы для дыхательной гимнастики. Достаточно самому делать упражнения.

«Мы советует дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Упражнения все несложные, их можно выполнять в любом возрасте», — пояснил Акинфиев.

Упражнения нужны для тренировки дыхательной мускулатуры. Раньше для этого также советовали надувать воздушные шарики. Теперь это упражнение исключили из гимнастики, признав травмоопасным.

Дыхательную гимнастику можно сравнить с разработкой конечности после перелома, говорит инфекционист. Можно делать ЛФК и полностью восстановиться, а можно запустить болезнь.

Как повысить иммунитет

«После перенесенной коронавирусной инфекции снижается иммунитет и повышается риск повторного заболевания пневмонией — не обязательно коронавирусной, это может быть бактериальная пневмония. Либо банальное ОРВИ — вирусов вокруг множество, не только коронавирус. Поэтому необходимо соблюдать охранительный режим», — говорит доктор.

Главное, подчеркивает он, — это не переохлаждаться и не перегреваться. Одеваться следует по погоде. В слишком теплой одежде человек потеет, охлаждается и может заболеть.

Для периода реабилитации никаких лекарственных препаратов с доказанной эффективностью нет, отмечает инфекционист. Также не существует каких-то особенностей питания. Оно должно быть разнообразным и полноценным.

Источник фото: pxhere.com

Раньше медики рекомендовали после перенесенных инфекционных заболеваний употреблять высококалорийную пищу. Кроме того, питание должно быть сбалансированным — с содержанием белков, жиров и углеводов, напоминает собеседник.

Говоря о продолжительных последствиях коронавируса, Акинфиев отмечает, что большинство пациентов жалуются на повышенную утомляемость. Она может сохраняться до одного месяца. Чудесных лекарств на этот случай не существует, однако помочь может «настрой на выздоровление и физическая активность через нехочу».

«Как рассказывают пациенты, когда они начинают гулять, проявлять какую-то активность, то эта хандра и утомляемость начинают постепенно отходить. То есть только таким образом можно постепенно с ними бороться», — говорит инфекционист.

Также пациентам с COVID-19 и в России, и за рубежом назначают витамины D3 и C, сообщил доктор. Иногда прописывают поливитамины.

Чего делать категорически нельзя

Источник фото: pxhere.com

Нельзя сразу после выписки переходить к закаливанию. А также интенсивно заниматься спортом тем, кто до этого не вел спортивный образ жизни.

«В любом случае повышенная физическая активность для неподготовленного человека — это дополнительный стресс, который приведет к снижению иммунитета и новым заболеваниям — ОРВИ или пневмонии», — говорит Акинфиев.

Он советует следовать правилу золотой середины и не давать сразу большую нагрузку.

Также не нужно скупать в больших количествах биологически активные добавки, витамины и противовирусные препараты, отмечает инфекционист. Их употребление в лучшем случае приведет к опустошению кошелька, а в худшем — к лекарственным отравлениям.

О длительных симптомах

Источник фото: pxhere.com

Потеря обоняния может сохраняться в течение трех-четырех недель. В норме обоняние возвращается постепенно. «Сразу все не восстанавливается: нюх приходит, но, к сожалению, месяц приходится потерпеть», — поясняет врач.

То же самое касается вкусовых рецепторов. Вкус еды человек начинает ощущать, когда к нему возвращается обоняние.

Те же три-четыре недели пациенты могут ощущать повышенную утомляемость, снижение работоспособности, некоторые жалуются на снижение памяти.

Повышение температуры до 37-37,1 градуса может сохраняться в течение двух или трех недель после выздоровления. Ничего страшного в этом нет, уверяет врач. Если температура повышена, желательно мерить ее два раза в день, поскольку «все, что выше 37,4 градуса — это уже патология, и здесь необходимо повторно вызывать врача».

Также могут сохраняться болевые ощущения в грудной клетке или пояснице. Они проявляются при глубоком вдыхании. Лечить их можно только постоянными дыхательными упражнениями.