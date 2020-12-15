Россиянам рассказали о сроках восстановления обоняния после COVID-19

Обоняние из-за COVID-19 чаще всего теряют женщины. Вкус пищи и напитков человек в среднем снова начинает чувствовать через 3-10 дней после начала заболевания.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала ТАСС, как быстро восстанавливаются у ковид-пациентов вкус и обоняние.

«Нарушения вкуса и обоняния проходят в среднем у пациентов через неделю», — сказала она.

Пшеничная добавила, что перенесшие СОVID-19 женщины чаще сталкиваются с потерей обоняния. Запахов они не ощущают от четырех до 11 дней.

«Потеря вкуса проходит немного быстрее и продолжается обычно от 3 до 10 дней», — уточнила специалист.

Запахи, по словам Пшеничной, пациенты с коронавирусом не чувствует более чем в 80% случаев. С искажением вкуса сталкиваются более половины пациентов.

Британский Минздрав заявил о новом штамме COVID-19. Известно, что он распространяется быстрее уже известных типов инфекции. Не исключено, что из-за него произошла вспышка заболевания на юго-востоке страны.