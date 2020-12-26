Названы пять второстепенных симптомов коронавируса

Помимо основных симптомов — высокой температуры, продолжительного кашля, потери вкуса и обоняния, следует обратить внимание на более редкие признаки СОVID-19. К ним относятся затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.

«В этом списке не все возможные симптомы», — отметили британские врачи.

Они призвали сообщать и о других тревожных проявлениях.

В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о новом штамме коронавируса. Ситуация с вирусом в стране «вышла из-под контроля» властей, говорил он. После этого многие государства, в том числе Россия, приостановили или ограничили авиасообщение с Британией.

«Британский» штамм коронавируса уже добрался до Швеции, провинции Седерманланд. Заболевший находился на карантине, в его семье никто не подхватил вирус. Япония закроет въезд в страну. Отменяются послабления и для граждан, отправляющихся в краткосрочные бизнес-командировки. Также первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса зафиксировали во Франции. При этом французский медик Жан-Даниэль Лельевр посчитал бесполезным закрытие границ с Великобританией. Он напомнил, что новый штамм вируса уже выявлен в других странах.