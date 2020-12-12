Ученые назвали еще один ключевой симптом коронавируса

Ученые проанализировали данные скрининга населения на COVID-19, который был проведен весной 2020 года в Исландии.

С 17 марта по 30 апреля было выявлено 1564 случая заражения коронавирусной инфекцией, и у большей части пациентов (55%) была миалгия — болевые ощущениях в мышцах, связках, сухожилиях, мягких соединительных тканях, а также костях и органах, пишет Ura.ru.

Другими распространенными симптомами были кашель и головная боль. При легком течении COVID-19 пациенты чаще всего сталкиваются с болью в голове, заложенностью носа и потерей обоняния.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за отметку в 70 миллионов, следует из статистики университета Джонса Хопкинса. Количество смертей заболевших СОVID-19 за последние полтора месяца по всему миру выросло на 60%, отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. По ее словам, число смертей в Европе увеличилось почти на 100%, в Северной и Южной Америках — на 54%, а в Азии — на 50%.

Росстат заявил, что количество смертей зараженных коронавирусом по данным на октябрь составило 22 571. Это в два раза больше, чем в сентябре, когда количество смертей составило 10 179.