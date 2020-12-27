Названо неожиданное последствие затяжного ковида

Этот эффект называется паросмия. Медики считают, что люди начинают чувствовать несуществующие запахи из-за того, что 2019-nCoV — это нейротропный вирус, который способен поражать нервные клетки. Помимо паросмии, эта особенность коронавируса усложняет работу иммунитета.

«Он поражает нервы в области неба — это как шок для вашей нервной системы», — приводит сайт слова профессора Нирмала Кумара.

Некоторые переболевшие сообщили, что начали ощущать отвратительные запахи серы, рыбы и чего-то подгоревшего. По словам пациентов, теперь еда им не доставляет прежнего удовольствия, так как мозг может трансформировать знакомые запахи любимых блюд во что-то неожиданное и очень неприятное.

Один из основных симптомов болезни, кроме кашля и повышенной температуры, — это потеря вкуса и обоняния. Сотрудники Британского центра контроля и предупреждения заболеваний рекомендовали обратить внимание на второстепенные признаки начинающегося ковида: затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.