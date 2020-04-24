Лимоны пошли по пути имбиря. Кто в очереди на 500-процентное повышение цен?

Распространение коронавирусной инфекции спровоцировало многократное повышение цен на еще один продукт питания, со времен советского общепита известный как главный источник витамина С, — на лимоны. Причем подорожание было настолько заметным, что вызвало изумление в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в ходе видеоконференции с торговыми сетями не смог скрыть своего возмущения.

«В целом при довольно положительном состоянии этого лимонного рынка есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда 300%, 400% — до 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков. И мы эти факты отфиксировали», — сказал он.

Поэтому Тенишев посулил поставщикам и торговым сетям скорую проверку на предмет картельного сговора, и предупредил, что служба проконтролирует «каждую сделку». Он признал, что повышение цен в марте имело свои причины — импорт сократился на 41%, а спрос на фоне эпидемии заметно вырос. Поэтому часть импортеров повысила цены.

Тенишев также отметил, что еще одной причиной стали фейки о якобы целительных свойствах тех или иных продуктов для иммунитета. Причем Роспотребнадзор официально объявлял, что ажиотажный спрос на лимоны или имбирь ничем не оправдан. Они действительно укрепляют сопротивляемость организма, но существенной роли в профилактике COVID-19 не играют.

Собственно, сведения о необыкновенной пользе витамина С давно устарели. Его в 1970 году настоятельно советовал употреблять по три тысячи миллиграмм в день дважды нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Сомнения в правильности его выводов звучали еще при жизни ученого.

Опровергаются они и по сей день, ибо нехитрый рецепт продления жизни за счет аскорбинок многим пришелся по вкусу, и люди продолжают портить свое здоровье. Однако витамин С вреден, что доказали в 2011 году исследователи Университета Миннесоты. Они выяснили, что поливитамины повышают риск развития рака, болезней сердца и сокращают продолжительность жизни. Их выводы подтвердили ученые Национального института общественного здравоохранения Финляндии, Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Копегагена.

Поэтому россиянам не стоит закупать лимоны в промышленных масштабах и поддерживать алчных поставщиков, которых многие эксперты считают основными виновниками экстраординарного повышения цен. Есть данные, что прямые закупки лимонов проводятся по цене 43-120 рублей за килограмм, а через посредников — по 65-412 рублей. В магазинах лимоны стоят уже 87-428 рублей.

Эти данные ФАС предоставили самые крупные торговые сети России. Одна неназванная сеть предоставлять сведения о ценах на лимоны службе отказалась.

Кто следующий?

В первой декаде апреля из-за коронавирусной инфекции подорожали многие продукты, которые россияне сочли совершенно необходимыми в условиях самоизоляции. Например, на 61% выросла стоимость чеснока, а гречневой крупы — на 40%. Эксперты сразу назвали рост цен ажиотажным и предсказали его снижение. Свое влияние, конечно, тут оказала запасливость россиян, жадность поставщиков и падение рубля из-за снижения стоимости нефти.

Повышенный спрос на туалетную бумагу специалистам объяснить не удалось. Если в США и Австралии драки за нее были вполне обоснованы тем, что пипифаксом эти страны снабжал Китай, закрывший границы и прекративший поставки, то опасения на этот счет россиян почвы под собой не имели.

Скорее всего, после проверок ФАС, снизятся и цены на лимоны. Но, судя по всему, покупателей ждет еще масса лишений по вполне объективным причинам.

В частности, из-за пандемии в Южной Америке на кофейных плантациях были сокращены рабочие смены и приостановлена работа транспорта. В том числе, грузового. Поэтому можно смело предсказать некоторую нехватку кофе. Впрочем, прошлогодний урожая был обилен и наверняка сохранились определенные запасы. Но эксперты считают, что кофе может подорожать, цена зерна уже повысилась на 16%.

Можно также ожидать подорожания чая и какао, так как их цена «привязана» к рублю. Эксперты предсказывают подорожание макарон и хлебобулочных изделий, так как цена импортной муки, по их мнению, должна вырасти. Стоимость отечественной расти не будет.

Есть и хорошие новости — так как импорт будет ограничен, за покупателя начнут биться российские производители. Это значит, что цены на производимые внутри страны продукты снизятся.

Впрочем, если россияне и дальше будут прислушиваться к мнению диетологов, то цена на вполне привычные продукты может повыситься из-за ажиотажа.

Сейчас многие эксперты советуют для повышения иммунитета кушать квашенную капусту, которая богата пресловутым витамином С и пробиотиками.

Диетологи также предлагают готовить еду из брокколи, в ней есть полезные ферменты. Очень полезными считаются кисломолочные продукты без сахара. Россия в мире занимает 13 место по поголовью молочного стада, 4,5 миллиона животных, так что йогуртов должно хватить на всех.