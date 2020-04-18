СМИ: коронавирус лишит людей кофе

Из-за пандемии коронавируса в Южной Америке людям сократили рабочие часы и приостановили работу транспорта. Ограничения и страх заразиться могут привести к дефициту кофе в мире. Колумбии, Бразилии и Перу — лидерам по производству арабики — может не хватить сборщиков.

Как пишет Bloomberg, собирать урожай кофе в Южной Америке должны начать уже в мае. Сейчас многие рабочие уходят с плантаций. У них маленькая зарплата и повышенные шансы заразиться коронавирусом.

Согласно предыдущим прогнозам, количество собранного кофе в 2020 году не удовлетворит спрос во всем мире. Придется использовать запасы, которые уже почти исчерпаны. Вскоре закончатся и они — кофе станет настоящим дефицитом.

Не исключено, что кофе значительно подорожает в ближайшем будущем. Цена на зерна уже выросла на 16% — до 130 долларов за 45-килограммовый мешок.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. Во многих странах мира остановили производство. В России работают только стратегически важные предприятия. По последним данным, уханьским вирусом заразились более 2,2 миллиона жителей Земли. От COVID-19 умерли 156 тысяч человек.