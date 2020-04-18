СМИ: коронавирус лишит людей кофе
Как пишет Bloomberg, собирать урожай кофе в Южной Америке должны начать уже в мае. Сейчас многие рабочие уходят с плантаций. У них маленькая зарплата и повышенные шансы заразиться коронавирусом.
Согласно предыдущим прогнозам, количество собранного кофе в 2020 году не удовлетворит спрос во всем мире. Придется использовать запасы, которые уже почти исчерпаны. Вскоре закончатся и они — кофе станет настоящим дефицитом.
Не исключено, что кофе значительно подорожает в ближайшем будущем. Цена на зерна уже выросла на 16% — до 130 долларов за 45-килограммовый мешок.
О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. Во многих странах мира остановили производство. В России работают только стратегически важные предприятия. По последним данным, уханьским вирусом заразились более 2,2 миллиона жителей Земли. От COVID-19 умерли 156 тысяч человек.