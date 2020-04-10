    10 апреля 2020, 01:13

    Эксперты предсказали снижение цен на лимоны и гречку

    Кирилл Фролов

    В России с началом распространения коронавируса подскочили цены на товары первой необходимости. Так, в марте чеснок подорожал на 61%, гречка — на 40%, лимоны — на 23%, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия». При этом экономисты и ритейлеры считают, что подорожание временное.
    Эксперты предсказали снижение цен на лимоны и гречку

    Рост цен был вызван ажиотажным спросом на продукты, которыми россияне стали запасаться в середине марта. В среднем по стране цены на макаронные изделия выросли на 11% по сравнению с мартом прошлого года. Крупы и бобовые подорожали на 13%: овсяная и перловая крупа — на 8%, манная — на 6%.

    В «Ашане» пояснили, что в условиях резко возросшего спроса поставщики столкнулись с ростом транспортных расходов. Когда спрос стабилизируются, то же самое произойдет и с ценами.

    В «Дикси» подтвердили, что в последние недели закупочные цены выросли у нескольких поставщиков.

    По словам доцента кафедры экономической статистически РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, на цены также повлияло падение курса рубля. Укрепление рубля и снижение спроса вынудят торговые сети снизить цены, считает эксперт.