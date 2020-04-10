Эксперты предсказали снижение цен на лимоны и гречку

Рост цен был вызван ажиотажным спросом на продукты, которыми россияне стали запасаться в середине марта. В среднем по стране цены на макаронные изделия выросли на 11% по сравнению с мартом прошлого года. Крупы и бобовые подорожали на 13%: овсяная и перловая крупа — на 8%, манная — на 6%.

В «Ашане» пояснили, что в условиях резко возросшего спроса поставщики столкнулись с ростом транспортных расходов. Когда спрос стабилизируются, то же самое произойдет и с ценами.

В «Дикси» подтвердили, что в последние недели закупочные цены выросли у нескольких поставщиков.

По словам доцента кафедры экономической статистически РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, на цены также повлияло падение курса рубля. Укрепление рубля и снижение спроса вынудят торговые сети снизить цены, считает эксперт.