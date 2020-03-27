Диетолог назвала ТОП-5 полезных продуктов при коронавирусе

Первое место в рейтинге Марият отдала цитрусовым, в которых большое содержание витамина С. Сейчас внутривенный витамин С применяют в Китае для лечения коронавируса. Витамин С не только прототипический антиоксидант, но и помощник в уничтожении вирусов. Также все цитрусовые повышают иммунитет, улучшают работу надпочечников и участвуют в выработке коллагена.

Чеснок врач-диетолог поместила на второе место рейтинга. Он известный фитонцид (подавляет рост и развитие болезнетворных бактерий).

На третьем месте рейтинга квашеная капуста. В ней содержатся пребиотики и большое количество витамина А и C. А если квашеная капуста еще и с клюквой, в ней будет минзольная кислота, консерванты и кислоты, выступающие дезинфицирующим фактором.

На четвертом месте разместилась капуста брокколи. В брокколи есть фермент, который блокирует нейромидазу — вещество, вырабатываемое вирусами, чтобы проникнуть в клетку и расщепить мембрану.

ТОП-5 полезных продуктов при коронавирусе замыкают кисломолочные продукты без сахара. В них содержатся пребиотики, бифидобактерии, молочно-кислые бактерии. Они снижают патогенную флору и повышают иммунитет.

Все эти пять продуктов доктор Марият Мухина советует употреблять в период пандемии.