Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Это связано с тем, что поставщики продуктов поднимут закупочные цены на некоторые товары. В первую очередь это коснется товаров самого простого сегмента.

Согласно прогнозам, подорожают яйца и мясо птицы, потому что это самый бюджетный источник протеинов и белков. Повышение цены будет обусловлено повышением спроса.

Также поднимутся цены на чай, кофе и какао, потому что их стоимость привязана к курсу валют. Рубль падает, а значит, цена вырастет.

Подорожают и консервы, но тут уже дело в падении спроса: консервами уже успели закупиться ранее. За последние недели количество раскупленных консервов превысило все нормы.

Поднимется стоимость макарон. Это связано с подорожанием муки. Коснется это в первую очередь продукции импортных производителей, цены на отечественные марки останутся почти неизменными.

Также из-за ограничения импорта иностранных товаров начнется конкуренция между российскими производителями, что может привести к снижению цен на некоторые продукты.