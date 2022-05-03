Квартира сгорела дотла в девятиэтажке в Мытищах. Главное

При пожаре в девятиэтажке в Мытищах погибли три человека, еще 16 пострадали. «360» собрал все, что известно о произошедшем к этому часу.

Большой пожар

Сообщение о пожаре поступило в 15:57. Загорелась квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома по адресу Олимпийский проспект, дом 7, корпус 1. Это общежитие квартирного типа с общими кухнями. Жильцов подъезда, где произошел пожар, эвакуировали.

Для тушения задействовали четыре автоцистерны и 15 спасателей, сообщали в службе 112. В 16:30 пожар локализовали на площади 80 квадратных метров, в 16:51 горение полностью ликвидировали. В региональном главке МЧС сообщали, что всего к тушению привлекли 43 человека и 13 единиц техники. Огнеборцы спасли восемь человек, в том числе двоих детей.

Погибли три человека: один выпрыгнул из квартиры, еще двое задохнулись в лифте. Пострадали 16 человек: один получил тяжелые травмы, еще 15 отравились угарным газом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с пожаром на личный контроль и поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать жильцам необходимую помощь.

Поручил блоку здравоохранения проконтролировать, чтобы пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Людей пришлось эвакуировать — задача главы сейчас разместить их с комфортом, накормить, оказать психологическую поддержку и помочь с документами, если это необходимо Андрей Воробьев губернатор Московской области

На месте работали пожарные, спасатели, врачи скорой, полицейские. Выезжали прокурор и представители администрации.

Помощь жильцам

Эвакуированных жильцов дома разместили в гостинице. Туда их доставили на автобусе. Среди них есть семьи с детьми.

Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что два человека погибли, когда пытались спасти соседа из горящей квартиры на четвертом этаже. Они пытались доехать до нее на лифте, но когда находились внутри, дом был полностью обесточен. В результате мужчины задохнулись и погибли сами.

Одна из жительниц дома рассказала «360», что, когда начался пожар, они с мужем спали. Проснувшись в 15:30, она увидела дым в окне, разбудила мужа, и они попытались выбежать из квартиры, но не смогли, потому что все уже было в дыму. Выбрались на лестницу и ждали помощи от спасателей.

Другая жительница дома сообщила «360», что в лифте задохнулись ее муж, с которым она прожила более 20 лет, и двоюродный брат. Она призналась, что не знает, как пережить это горе.

Причины и последствия

Последствия пожара в жилом доме показаны на видео «360», снятом с коптера.

Еще одно видео сняли в самой квартире, где возник пожар. Она сгорела дотла.

По факту пожара Следственный комитет по Подмосковью возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Региональная прокуратура также организовала проверку, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшего.

Что могло привести к пожару, пока неизвестно. Версия взрыва газа предварительно исключена. По словам главы Мытищ, дом не был газифицирован, передало РИАМО. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что квартира могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем.