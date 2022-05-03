Пожар произошел в жилом доме в Мытищах. Загорелась квартира в девятиэтажке на Олимпийском проспекте. Об этом «360» сообщили в службе 112.

Пожар произошел в 15:57 в доме 7/1 по Олимпийскому проспекту. На место экстренно выехали спасатели. Весь подъезд эвакуировали. В 16:30 пожарным удалось локализовать возгорание.

По предварительным данным, трое погибли. Еще у 15 человек диагностировали отравление угарным газом. Один человек получил тяжелые травмы.

Очевидцы сняли пожар на видео. Ролик появился в соцсетях. На кадрах показано, что из квартиры вырываются языки пламени.