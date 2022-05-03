«Мы 23 года жили вместе». Женщина потеряла при пожаре в Мытищах мужа и брата

Двое погибших при пожаре в жилом доме в Мытищах, предположительно, задохнулись в лифте. Об этом «360» сообщила женщина, потерявшая в трагедии своего мужа и двоюродного брата.

Женщина рассказала, что ее муж и брат в момент пожара должны были находиться на работе. Но по каким-то причинам сегодня решили вернуться домой пораньше. И погибли в лифте.

«Там в квартире можно дышать, а это лифт маленький», — сказала женщина сквозь слезы.

Она призналась, что не знает, как переживет эту трагедию.

«Как не переживать? Мы 23 года жили вместе», — сообщила она.

Она была на работе, когда узнала о пожаре. Сказала об этом начальству, и ее тут же отпустили. Женщина взяла такси и была на месте, по ее словам, буквально через 10 минут. Рвалась сама спасти их, но пожарные ее не пускали.

«Я туда бегала, сюда, кричала. Если бы они меня пустили, я бы сама помогла бы», — сказала женщина.

Пожар в квартире на четвертом этаже дома 7/1 на Олимпийском проспекте в Мытищах произошел днем во вторник. Погибли три человека: один выпрыгнул из окна, еще двое скончались в лифте. Один человек получил тяжелые травмы, еще 15 отравились угарным газом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Он поручил оказать помощь пострадавшим. Жильцов эвакуировали. Губернатор поставил задачу разместить их в комфортных условиях и обеспечить всем необходимым. Подмосковный СК завел уголовное дело, прокуратура начала проверку.