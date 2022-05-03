Губернатор Андрей Воробьев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром в жилом доме в Мытищах. Глава Подмосковья поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

«Большой пожар в Мытищах, загорелся девятиэтажный дом. Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами», — сообщил губернатор.

Воробьев поручил проконтролировать, чтобы пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Жильцов дома эвакуировали. Губернатор поставил задачу главе округа, чтобы людей разместили в комфортных условиях, предоставили еду, оказали психологическую поддержку и при необходимости помогли с документами.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на Олимпийском проспекте в Мытищах днем во вторник. Пожарным уже удалось локализовать пламя. Трое погибли. Один человек получил тяжелые травмы. Также 15 человек отравились угарным газом.