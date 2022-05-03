«Поняли, что мы уже не выйдем». Жительница девятиэтажки в Мытищах рассказала о пожаре

Жительница загоревшегося дома в Мытищах Евгения рассказала, что, когда днем начался пожар, они с мужем спали после выходных. Она проснулась по будильнику и увидела дым в окне. Об этом она сообщила «360».

В момент пожара Евгения и ее супруг были дома.

«После выходных легли спать, в час дня. В 15:30 проснулись, я ставила будильник. Были окна немножко открыты — почувствовали дым. Пошла в маленькую комнату, видимо, ветер пошел уже в нашу сторону, увидела, что дым идет», — рассказала она.

Евгения разбудила мужа, и они попытались выбежать из квартиры.

«Открываем железную дверь, которая у нас в коридоре, — там все в дыму. Мы поняли, что мы уже не выйдем. Побежали на балкон. Закрыли пластиковую дверь, а там пожарная лестница вся завалена, и выбраться некуда. С шестого по второй этаж люди выбрались, потому что там, видимо, не было завалено. А мы на седьмом и на восьмом этаже стояли и ждали, когда нас спасут», — сообщила она.

Выйти смогли, только когда пожар потушили.

«Пришел пожарный, сказал: „Выходите, уже нет дыма. Можете выходить“», — сообщила Евгения.

Пожар в доме 7/1 на Олимпийском проспекте в Мытищах произошел днем во вторник. Погибли три человека. Один получил тяжелые травмы, еще 15 человек отравились угарным газом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Глава региона поручил оказать помощь всем пострадавшим и разместить эвакуированных жильцов в комфортных условиях, обеспечив всем необходимым. Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту произошедшего.