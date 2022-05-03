Сгоревшую дотла квартиру в Мытищах показали на видео

Квартира в девятиэтажке в Мытищах, где 3 мая произошел пожар, в результате которого погибли люди, сгорела дотла. «360» снял видео внутри обгоревших помещений.

Судя по кадрам, перспективы восстановления квартиры для дальнейшего проживания пока под вопросом. Все сгорело дотла, выбиты окна. Показана и обгоревшая кабина лифта.

Дом 7\1 на Олимпийском проспекте в Мытищах загорелся во вторник днем. Жильцов эвакуировали и разместили в гостинице. Погибли три человека: один выбросился из горящей квартиры на четвертом этаже, другие двое задохнулись в лифте. Еще один человек получил тяжелые травмы, а 15 отравились угарным газом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с пожаром на личный контроль. Глава Подмосковья поручил оказать пострадавшим помощь и разместить эвакуированных жильцов в комфортных условиях, обеспечив всем необходимым. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

Ранее «360» опубликовал видео с коптера, на котором показан сгоревший дом.