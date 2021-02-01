С тех пор как вакцинация от коронавируса стала доступна всем россиянам, не утихают разговоры о ковид-паспортах. Роскачество предупреждает: ничего подобного в России не планируется. Но мошенники не теряют надежды нажиться на доверчивых россиянах и запугивают ограничениями в правах, если не купить у них заветную бумажку.

С конца декабря все россияне могут вакцинироваться от коронавируса. Процедуру проводят по записи в государственных поликлиниках — строго бесплатно. После получения прививки человек может запросить через госуслуги сертификат о том, что он действительно вакцинирован, но никаких привилегий такая справка не дает.

Однако разговоры о том, что власти могут ввести так называемые ковид-паспорта, не утихают. В правительстве действительно обсуждали, можно ли как-то особо отмечать тех, кто получил вакцину, однако сегодня подобные меры все еще отсутствуют.

Идея из-за океана

Ковид-паспортами, или иммунными паспортами, называют документы, которые бы давали своим обладателям, получившим прививку, особые права. Такая практика обсуждалась практически во всех государствах, но ввели ее только в Чили и Израиле. Остальной мир все же счел разделение граждан в правах по признаку наличия вакцины несправедливым и излишним.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока предупреждает власти государств о том, что введение подобных документов было бы преждевременным. Одной из причин в организации называют недостаток вакцин. Права большого количества людей будут ограничены, а возможности уравнять их не будет из-за недоступности прививки. При этом ВОЗ предполагает, кто ковид-паспорта могут существовать не как внутригосударственное ограничение, а как условный допуск к путешествиям.

Российские регионы один за другим подтверждают — никаких ковид-паспортов вводить не собираются. Более того, против такой инициативы уже высказались многие чиновники. Вице-спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких ковидных паспортов в России не будет, хотя реестр вакцинированных все же появится. Но так как вакцинация — дело добровольное, никаких ограничений для непривитых не будет.

Против ковид-паспортов высказалась и вице-премьер России Татьяна Голикова, так как сочла недопустимыми какие-либо ограничения по передвижению между странами. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев добавил, что введение подобных мер может привести к волне дискриминации. Сами россияне тоже оказались против — от идеи отказались 60% граждан.

Игра на нервах

Мошенники же вовсю пользуются тем, что многие не вникают в суть, а начинают паниковать при первой новости о том, что могут появиться ковид-паспорта. Роскачество предупредило о том, что сейчас никаких специальных документов для привитых от коронавируса нет, как и нет ограничений для тех, кто не получил прививку. Меры предосторожности распространяются на всех без исключения жителей России.

Самая популярная тема для спекуляций — угроза того, что в скором времени такие паспорта якобы станут обязательными и будут давать привилегии не только при передвижении между государствами, но и, например, при трудоустройстве. В Роскачестве подчеркивают, что это не так.

Огромное количество сайтов сегодня уже предлагает заплатить за то, чтобы в скором времени получить наиболее свободный статус. Однако стоит помнить, что все процедуры, связанные с вакцинацией от коронавируса, проводятся только бесплатно.

Если кто-то предлагает вам привиться за деньги или получить ковид-паспорт — это мошенники. Причем объявлений о продаже «документов» уже много.