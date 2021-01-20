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    20 января 2021, 08:32

    Больше половины россиян высказались против ковидных паспортов

    Дарья Бунякова

    Башкирские власти решили ввести ковидные паспорта для жителей региона. При этом больше половины россиян заявили, что против внедрения подобного документа. Такую точку зрения высказали 59% опрошенных.
    Больше половины россиян высказались против ковидных паспортов

    Согласно результатам исследования, против введения ковидных паспортов выступили 59% граждан страны. Затруднились ответить на вопрос 29% респондентов, пишет РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob. Среди тех, кто уже перенес коронавирус или прошел вакцинацию, также больше противников идеи ковидных паспортов. Против выступили 55% россиян, а за — 18%.

    При этом количество противников внедрения документа оказалось прямо пропорционально уровню дохода. При ежемесячном заработке менее 30 тысяч рублей появление ковидных паспортов поддержали 12% респондентов, а против оказались 54%. Еще 34% участников опроса затруднились ответить. При доходе более 80 тысяч рублей соотношение уже было 15% на 64%. В этом случае не смогли ответить лишь 21% россиян.

    Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что с 5 февраля в регионе вводятся антиковидные паспорта. Их будут выдавать тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у властей нет пока единого мнения о повсеместном внедрении таких паспортов.