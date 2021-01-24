Голикова назвала маловероятным появление международных ковид-паспортов

Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса для поездок в другие страны маловероятно. С таким мнением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В эфире телеканала «Россия 24» Голикова рассказала, что внедрение таких документов «невозможно согласовать по определению». Вице-премьер указала на то, что неслучайно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет только один международный сертификат. Речь идет о сертификате «желтая лихорадка», отметила Голикова.

Параметры единого международного сертификата сложно согласовать, отметила вице-премьер. Она пояснила, что для каждой страны есть много нюансов, в связи с этим утверждение такого документа затруднено.

Голикова ранее заявила, что введение ковид-паспортов, препятствующих передвижению людей между странами, недопустимо. По ее словам, не все страны имеют возможность предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым располагает, например, Россия.

Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, которые ограничивают перемещения людей между странами мира, сказала Голикова. Ее слова приводит Ura.ru.