По ее словам, в России будут вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но это не будет паспортом, так как вакцинация — это дело добровольное. Председатель Совфеда добавила, что прививка от 2019-nCoV не будет давать россиянам дополнительных прав или юридических возможностей.

В декабре прошлого года Матвиенко назвала идею внедрения подобных документов антиутопией и дискриминацией.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что правительство сейчас работает над вопросом о выдаче сертификатов о вакцинации, которые позволят выезжать за границу.

Власти Башкирии решили с 5 февраля выдавать так называемые ковидные паспорта — документы с отметкой о вакцинации и наличии в организме антител. Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что у властей пока нет единого мнения по этому вопросу.

Опрос, который провел онлайн-сервис по поиску работы, показал, что 59% россиян против такого нововведения.