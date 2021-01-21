Губернатор Челябинской области отказался от ковидных паспортов

«В регионе мы такую процедуру не рассматриваем, и не станем делить людей по наличию антител в крови», — заявил глава области.

При этом добровольная вакцинация от коронавируса продолжится.

По словам Текслера, главная цель — ускоренное формирование массового иммунитета к коронавирусу. Благодаря этому удастся снизить уровень заболеваемости, госпитализаций, все это приведет к поэтапному снятию ограничений.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не станут вводить ковидные паспорта. В стране появится электронный реестр привившихся от коронавируса. Однако это не будет паспортом, поскольку вакцинация — дело добровольное. Тем более что больше половины граждан (59%) выступили против внедрения подобного документа.

В Израиле уже действуют зеленые паспорта. Они позволяют гражданам попасть на «массовые собрания и в культурные места». Подобная система работает и в Чили. Там документ назвали иммунным паспортом. В Венгрии нововведение пока тестируется.

Под ковидными паспортами подразумеваются документы с отметкой о вакцинации и наличии в организме антител.