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    21 января 2021, 15:17

    Губернатор Челябинской области отказался от ковидных паспортов

    Алена Макаренко

    Ковидные паспорта не будут вводить в Челябинской области. Такое заявление сделал губернатор Алексей Текслер, его процитировал «Царьград».
    Губернатор Челябинской области отказался от ковидных паспортов

    «В регионе мы такую процедуру не рассматриваем, и не станем делить людей по наличию антител в крови», — заявил глава области.

    При этом добровольная вакцинация от коронавируса продолжится.

    По словам Текслера, главная цель — ускоренное формирование массового иммунитета к коронавирусу. Благодаря этому удастся снизить уровень заболеваемости, госпитализаций, все это приведет к поэтапному снятию ограничений.

    Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России не станут вводить ковидные паспорта. В стране появится электронный реестр привившихся от коронавируса. Однако это не будет паспортом, поскольку вакцинация — дело добровольное. Тем более что больше половины граждан (59%) выступили против внедрения подобного документа.

    В Израиле уже действуют зеленые паспорта. Они позволяют гражданам попасть на «массовые собрания и в культурные места». Подобная система работает и в Чили. Там документ назвали иммунным паспортом. В Венгрии нововведение пока тестируется.

    Под ковидными паспортами подразумеваются документы с отметкой о вакцинации и наличии в организме антител.