Страны мира уже начали вводить ковидные паспорта. Их эффективность сомнительна

Ковидные паспорта в России не нужны, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, в стране введут электронный реестр привившихся от коронавируса, но паспортом это не будет, так как вакцинация — дело добровольное. У такого рода документов есть целый ряд недостатков, которые, правда, не убедили некоторые страны отказаться от них.

Под ковидными паспортами подразумевают документы с отметкой о вакцинации и наличии в организме антител. Несмотря на негативное отношение к подобного рода паспортам, саму вакцинацию Матвиенко пройти все же рекомендовала. По ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию.

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. <…> Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке — прим. ред.) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. <…> Нет, конечно, не будет такого», — привело слова Матвиенко РИА «Новости».

В России единого мнения о ковидных паспортах нет

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что правительство работает над вопросом о выдаче сертификатов о вакцинации. Они якобы позволят выезжать за границу.

Власти Башкирии, в свою очередь, сообщили, что с 5 февраля начнут выдачу ковидных паспортов. Руководство республики полагает, что подобные документы помогут популяризировать вакцину, а также позволят постепенно вернуться к обычной жизни. Паспорт в Башкирии планируют сделать электронным, в виде специального QR-кода. Однако при необходимости его можно просто показать на телефоне или же распечатать. Код будут формировать автоматически после вакцинации или же подтверждения антител в крови. Обладатели паспортов получат 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры.

Сахалинские власти, в свою очередь, отложили введение бейджей для сделавших прививку от коронавируса жителей, сообщили «Подъему» в департаменте информационной политики региона. Хотя перед этим руководство субъекта говорило, что обладатели документов смогут не носить защитные маски в общественных местах. В СМИ даже показали макеты карточек.

При этом 59% россиян, как показал опрос, проведенный онлайн-сервисом по поиску работы, негативно относятся к нововведению. Причем противников такого рода документов много и среди тех, кто уже переболел COVID-19 или прошел вакцинацию. Респонденты заявили, что информация о наличии у человека антител относится к врачебной тайне. Скидки и преференции для обладателей паспортов участники опроса сочли дискриминацией.

Минусы ковидных паспортов

В мире уже разработали несколько приложений для нововведения. Например, группа некоммерческих организаций из Женевы Common Trust Network разработала сервис CommonPass, который генерирует QR-код. Схожее приложение разработал и IT-гигант IBM — Digital Health Pass. Однако в контексте электроники встает, казалось бы, элементарный вопрос: наличие интернета. Сеть есть далеко не везде. По данным CNN, в мире 1,8 миллиарда жителей все еще используют обычные мобильные телефоны.

Более того, у правозащитников сразу же появился вопрос о защите частных медицинских данных. Хоть разработчики нововведения и говорят о безопасности как о своем приоритете, но сегодня вряд ли кто-либо может с уверенностью гарантировать полную сохранность личной информации.

Также вопрос эффективности вакцин в предотвращении передачи коронавируса все еще остается открытым. Об этом заявила специалист по инфекционным заболеваниям из Стэнфордского университета доктор Джули Парсоннет.

«Мы до сих пор не знаем, могут ли вакцинированные люди передавать инфекцию. Пока это не прояснится, мы не узнаем, будут ли паспорта действовать», — рассказала она в интервью CNN Business.

Таким образом, наличие ковидного паспорта не гарантирует того, что человек не заразит кого-то в самолете или на концерте. Тем не менее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заверила, что именно после «Спутника V» заразиться самому или заразить другого человека невозможно.

Тогда перед мировым сообществом встает другой вопрос. Если использовать ковидные паспорта на международном уровне, то стоит учитывать, что эффективность у разных вакцин тоже неодинаковая. Об этом заявил директор по маркетингу и коммуникациям The Commons Project Томас Крэмптон.

В свою очередь, эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Моника Ганди уверена, что при успешной вакцинации паспорта и не понадобятся.

«Носите маску, пока достаточное количество людей не получит вакцину, и тогда мы уже сможем снять маски вместе», — отметила она.

Где ковидные паспорта решили использовать?

Несмотря на все минусы, в некоторых странах использовать ковидные паспорта все же решили. Так в Израиле, судя по заявлениям местного Минздрава, уже действуют так называемые зеленые паспорта, сообщило местное издание The Times of Israel. Они дают гражданам возможность попасть на «массовые собрания и в культурные места». Схожая система работает и в Чили. Правда, там документ назвали иммунным паспортом.

В Венгрии нововведение пока тестируют. Планируется, что электронное удостоверение можно будет закачать в телефон, а сервис сам будет собирать данные о последних тестах и прививках. В Испании уже ввели сертификаты о вакцинации. Руководство страны по ним отслеживает распределение вакцины. В Дании же ковидный паспорт создают на всякий случай. Возможность ввести такие документы в обиход рассматривают в Великобритании, сообщили в The Sunday Times.