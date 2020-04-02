Коронавирус с нами надолго. Собрали прогнозы врачей по спаду эпидемии

Приблизительные даты окончания вспышек коронавируса в России называли уже и ясновидящие, и астрологи, и все кому не лень. Но есть на этот счет и научные мнения. «360» рассказывает, когда врачи прогнозируют окончание эпидемии.

1 апреля на Первом канале вышла вторая часть передачи «Док-ток», посвященной теме коронавируса. Одним из гостей программы стал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров, который поделился со зрителями и ведущими своими ожиданиями о пике заболеваемости и грядущем спаде эпидемии.

«Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ, обычно подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель», — сказал он.

Шашлыки продлили эпидемию

При этом врач отметил, что из-за безответственного поведения некоторых граждан, отправившихся на шашлыки после объявления нерабочей недели, несмотря на рекомендации оставаться дома, эпидемия в России может растянуться.

«Как бы мы ни хотели ускорить процесс, все равно еще не выработался этот период [инкубации], поэтому как минимум в середине следующей недели, дай бог, дойдем до вершины», — добавил Никифоров.

По таким прогнозам эпидемия продлится до лета, к этому времени большая часть зараженных должна переболеть, а эпидемиологическая ситуация в стране улучшиться. «То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — подчеркнул врач.

Тем не менее даже через несколько месяцев локальные вспышки заболеваемости в России могут сохраниться. С этим согласна и доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Она уверена, что эпидемия, несмотря на двухнедельный инкубационный период вируса, продлится до лета.

Причем, по ее мнению, сам вирус уже начал эволюционировать, чтобы начать уживаться со своим новым «хозяином» — человеком.

Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно. Он эволюционирует быстрее, чем гепатит С, но не так быстро, как грипп, у него самая высокая скорость эволюции Анча Баранова доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США).

При этом вторым процессом, который непременно активизируется для борьбы с любым вирусом, в том числе и коронавирусом, является приобретение иммунитета людьми. «То есть идет естественная вакцинация», — заключила Баранова.

Сосед, с которым придется уживаться

Сейчас все врачи в обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации, чтобы в случае необходимости подключиться к борьбе с коронавирусом. Такие курсы прошел и известный детский трансплантолог Михаил Каабак.

По его мнению, новый коронавирус станет обычным сезонным заболеванием, как это случилось с испанкой, погубившей сотни миллионов людей — 5% населения планеты. От испанки нашли вакцину, позже тот же вирус спровоцировал вспышку свиного гриппа. При этом болезнь не ушла, но перестала быть смертельной. То же должно случиться и с коронавирусом.

«Мое мнение по этому поводу, как трансплантолога, заключается в том, что мы всегда теперь будем жить с этим вирусом. Нам просто нужно как можно быстрее научиться продолжать работать и жить в условиях, когда у нас появился такой сосед — он никогда не кончится, этот вирус, он уже здесь прописался», — считает Каабак.

Эксперты британской Национальной службы здравоохранения тоже считают, что бороться предстоит долго — они прогнозируют, что эпидемия продлится аж до весны 2021 года. Хотя пик заболеваемости, по их мнению, придется на лето, сообщает The Guardian.

Другое британское издание, The Times, и вовсе говорит о том, что пик заболеваемости стоит ожидать на Пасху, но осенью коронавирус ударит снова — так считает директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины микробиолог Питер Пиот.

Но роднит все эти прогнозы одно: чем меньше мы будем контактировать с другими людьми и с чем большим вниманием отнесемся к своему здоровью и мерам безопасности, тем меньше жертв будет от коронавируса вне зависимости от того, сколько продлится эпидемия.

Ранее «360» рассказывал о том, как самоизоляция помогает защититься от заражения и как обезопасить себя во время этой эпидемии, если выходить из дома за продуктами и в аптеку все же приходится.