За продуктами без риска для здоровья. Правила безопасного похода в магазин во время пандемии

Власти Москвы и Подмосковья ввели с 30 марта особый режим самоизоляции. Людям предписано оставаться в домах, а выходить на улицу только в крайних случаях: в ближайший продуктовый, при прямой угрозе жизни и здоровью, выкинуть мусор и выгулять питомца на расстоянии 100 метров от дома. «360» рассказывает, как обезопасить себя в эти редкие вылазки из дома.

Мойте руки, носите перчатки

Прежде всего, выходя из дома в магазин, аптеку или на работу, помните о средствах защиты — антисептиках, масках и перчатках, — обращает внимание россиян президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь Леонид Рошаль.

Кроме того, следует обязательно мыть руки и обрабатывать антисептиком их, а также предметы, которые мы используем чаще всего, например, мобильные телефоны и компьютеры.

Научный консультант экспертного центра Союза потребителей и представитель Росконтроля Андрей Мосов рекомендует выходить из дома в одежде, которая меньше удерживает пыль и легко обрабатывается, например, дезинфицирующими салфетками. Волосы лучше прикрывать головным убором, чтобы они тоже не собирали вирус.

Социальное дистанцирование

Чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом, стоит отказаться от объятий и поцелуев.

Если вы выходите в продуктовый или аптеку, врачи рекомендуют выбирать для посещения раннее утро, когда людей в магазинах меньше. «Безопаснее взять тележку, а не корзинку — так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше», — добавил Мосов.

Кроме того, стоит соблюдать социальную дистанцию — 1,5-2 метра. Именно такое расстояние считается оптимальным, чтобы сохранить свое здоровье.

Также следует помнить о том, что поверхности, которых мы касаемся, — от дверных ручек и тележек в магазинах до упаковки товаров — могут нести в себе угрозу заражения, поэтому если вы все-таки выходите из дома, лучше не трогать руками лицо. Ранее «360» рассказывал, сколько вирус живет на разных поверхностях.

Упаковка и наличные

Продукты и товары в фабричной упаковке представитель Росконтроля советует обрабатывать влажной тканью или дезинфектором, а то, что вы планируете готовить при высоких температурах, например, мясо и полуфабрикаты, можно покупать в любом виде без опаски, хотя все же стоит отдавать предпочтение продуктам в упаковке. А вот от покупки кулинарии стоит воздержаться, чтобы снизить риски, — приготовивший ее человек мог быть носителем.

«Пакеты обычно не находятся в зоне, которая имеет риск загрязнения капельками выделений больного при кашле… Вряд ли кто-то будет кашлять над пакетом, но осторожность соблюдать уместно», — добавил Андрей Мосов.

Он отметил, что использовать наличные безопасно, но если вы собираетесь получить сдачу, то все же лучше воспользоваться картой, потому что бумажные и металлические деньги проходят через десятки рук и гарантировать то, что среди них не было зараженных, никто не может.

После похода в магазин необходимо умыть лицо, руки… Уличную одежду стоит оставить в прихожей и соблюдать осторожность, прикасаясь к ней, то есть не трогать потом лицо, губы, глаза Андрей Мосов.

Сейчас режим самоизоляции, аналогичный действующему в Москве и Подмосковье, уже введен в Мурманской области, а 31 марта начнет действовать в Калининградской области. Власти Башкирии планируют ввести подобные меры безопасности в ближайшее время. В Череповце и Абакане уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Чечне ввели режим жесткого карантина.