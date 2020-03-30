2 зараженных вместо 400. Вот как выглядит эффект от самоизоляции

Только за последние сутки количество новых зараженных коронавирусом в России перевалило за 300 человек, еще несколько дней назад речь шла о десятках, а до этого и вовсе о единицах. «360» объясняет, как самоизоляция может снизить темпы распространения инфекции.

Сейчас, пока вакцины от коронавируса еще нет, а рост заболеваемости все сильнее, люди хватаются за любые средства, которые, как им обещают, могут стать профилактикой болезни.

С прилавков пропадает имбирь, а в аптеках растет спрос на кагоцел, анаферон и другие противовирусные препараты, которые стали активно рекламировать на волне распространения инфекции, но эффективность каких бы то ни было препаратов при коронавирусе ученые еще не доказали. Но на самом деле есть только один проверенный на практике способ, который может уберечь ваше здоровье: самоизоляция.

Как один становится тремя

Китай, первая пораженная новым вирусом страна, первым же от него избавился. Сейчас там все еще продолжают заболевать люди, но уже значительно медленнее, а абсолютное большинство вылечивается благодаря вовремя принятым мерам — закрытию городов-эпицентров эпидемии на карантин.

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань поделился с российскими специалистами опытом в борьбе с коронавирусом и рассказал о высокой скорости распространения заразы.

Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трех человек Чжун Наньшань.

Уже через месяц один зараженный превратится в 406 зараженных. Это значит, что сегодняшние 300 заболевших в России через месяц могут превратиться в 121 тысячу — это цифры заболевших только за один день!

Именно такими темпами развивается ситуация в США и Италии, где сегодня все еще самое большое число пораженных вирусом — 143,5 и 97,6 тысячи соответственно.

Однако если сократить свои социальные контакты хотя бы вдвое, риск для окружающих снижается в разы — с 406 до 15 зараженных через месяц. И чем меньше социальных контактов будет у зараженного человека, тем меньший урон он нанесет окружающим.

Источник фото: телеканал «360»

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня более 25% случаев заражения в России происходит именно контактным путем, то есть от человека к человеку — в семье, общественном транспорте или на работе.

Поэтому очень важно помнить, что заболевание может протекать бессимптомно, то есть мы можем не знать о наличии вируса в организме, при этом продолжать заражать окружающих. Именно поэтому каждый должен соблюдать режим самоизоляции и стараться контактировать с другими людьми как можно меньше — чтобы защитить себя и своих близких.