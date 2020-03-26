Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, предлагаем вспомнить, какие еще эпидемии случались в истории России, и как люди с ними боролись.

Чума в России в 1654–1655 годах

Каким образом чума добралась в XVII веке до Москвы, точно неизвестно. Принято считать, что ее занесли либо из Персии, либо с Крыма. Последствия ее оказались для столицы весьма серьезными: поскольку тогда в России не знали, как бороться с этой болезнью, чума начала косить население с очень высокой скоростью.

По некоторым данным, первые вспышки чумы были зафиксированы в Угличе в начале июня 1654 года, а уже к концу месяца чума добралась до Москвы. Естественно, это сразу посеяло панику среди малограмотного населения: люди начали массово бежать из столицы в предместья и другие города, таким образом распространяя заразу по всей России. Что интересно, одними из первых зараженную столицу покинули стрельцы, поэтому следить за порядком стало некому, и в Москве начался хаос.

В июле эпидемия вспыхнула в Казани, свирепствовала она и в других городах центральной части — например, Туле, Калуге, Суздале и даже Астрахани.

Ситуация осложнялась тем, что распоряжения насчет особых мер мог давать только царь. А так как Россия в это время воевала с Речью Посполитой, Алексей Михайлович руководил осадой Смоленска. Пока гонец доставил бы царский указ на место, должно было пройти время. Поэтому меры борьбы с эпидемией принимались с большим опозданием.

Чумной бунт в Москве. Источник фото: Wikimedia

Наконец, власти серьезно взялись за дело: зараженные территории блокировали заставами, дома больных и умерших сжигали. Дороги также охраняли войска, жгли костры из полыни и можжевельника — этот дым считался полезным.

Зимой чума более-менее утихла. Правда, летом 1656 года на низовья Волги нахлынула вторая волна, но до столицы эпидемия уже не добралась.

Испанка во время Гражданской войны

Испанский грипп стал самой массовой пандемией за всю историю человечества (коронавирусу до него еще очень далеко). Страшная легочная инфекция, в результате которой человек захлебывался кровью, выкосила более 40 миллионов человек по всему миру. Европа в то время была охвачена Первой мировой войной, что способствовало быстрому распространению инфекции и столь же сильно затрудняло лечение.

График смертности по неделям: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Берлин. Источник фото: Wikimedia

В Россию испанка пришла в 1918 году, прорвавшись из Галиции на территорию Украины. Поскольку в стране тогда шла Гражданская война, власти в городах постоянно сменялись, то условия для эпидемии были самые что ни на есть благоприятные. Какие-то меры против болезни предпринимать было крайне затруднительно. В итоге за очень короткий период зараза добралась до Киева, где распространилась примерно на 700 тысяч человек.

Скоро испанка пришла в Москву и Петроград, где было чуть спокойнее. Вообще эпидемия свирепствовала до лета 1919 года, и за это время унесла около 2,7 миллионов жизней в Советской России. Из известных жертв — председатель ВЦИКа Яков Свердлов и актриса немого кино Вера Холодная.

Украинская почтовая марка, посвящённая 120-летию со дня рождения Веры Холодной, погибшей от Испанки. Источник фото: Wikimedia

Черная оспа в Москве

На этом фоне эпидемия черной оспы, чуть было не охватившая Москву в 1959 году, выглядит не так серьезно. Но она могла быть гораздо страшнее, если бы власти города сработали тогда не столь образцово.

В декабре 1959 года из Индии вернулся советский художник Алексей Кокорекин, известный главным образом своими военными агитплакатами. Во время роковой поездки он подхватил уже подзабытую к тому времени болезнь — черную оспу. Выяснилось это не сразу, а только через несколько дней, когда художник резко почувствовал себя плохо и скончался в больнице.

В дело пришлось вмешаться КГБ: нужно было срочно выяснить, с кем Кокорекин успел переконтактировать, кого мог заразить. В частности, вскрылось то, что у него была любовница, которая успела получить подарок из Индии и отнести его в комиссионную… В общей сложности на карантин были помещены около 11 тысяч человек.

Меры были предприняты быстро и решительно (почти по современному китайскому образцу) — город тут же закрыли, оборвали все транспортные связи. И самое главное — было решено сделать прививки всем жителям города, которых в то время насчитывалось семь миллионов. Это вошло в историю как самая масштабная вакцинация.

В итоге Москва тогда, в общем-то, легко отделалась: черной оспой заразились 46 человек, трое из них, включая самого художника, умерли.

Источник фото: Wikimedia