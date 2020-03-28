Пасха под угрозой? Коронавирус может внести правки в главный праздник православных христиан

Меньше месяца осталось до величайшего христианского праздника — Пасхи. Но в России коронавирусом заражаются все больше людей, а чтобы инфекция не распространялась, граждане работают из дома и пытаются как можно реже появляться в местах скопления людей. Пасха под угрозой?

Светлое Христово Воскресение — древнейший и главный христианский праздник. Он связан с Воскресением Иисуса Христа — событием, которое является центром всей библейской истории.

Праздник является «передвижным», то есть проводится в рамках временного периода с 22 марта по 25 апреля (с 4 апреля по 8 мая по новому стилю). В 2020 году Пасха отмечается 19 апреля. Подготовку к Пасхе православные начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи, а примерно в полночь — Пасхальная заутреня.

Но в России все больше людей заражаются коронавирусом — на момент написания материала зафиксировали 1264 зараженных. В стране отменяют массовые мероприятия, сотрудников перевели на удаленную работу, закрывают кафе и рестораны. А что будет с Пасхой в 2020 году?

Пасха будет

На этот вопрос «360» ответил русский православный священник Андрей Лоргус (отец Андрей). Конечно, никто не будет отменять Пасху, да и сделать это невозможно, однако что касается посещения храмов, этот вопрос открыт и для отца Андрея.

Это большой праздник, который невозможно не праздновать верующим. И даже многие люди, которые в церковь не ходят, все равно красят яйца и пекут куличи. В сегодняшних условиях к этому нет никаких препятствий, поэтому празднование Пасхи дома будет в полном объеме, а вот как это будет связано с посещением храмов — это вопрос открытый Отец Андрей.

Ясность в это могут внести только власти страны и администраций городов. Но пока нет никаких решений. Отец Андрей отметил, что посещение храмов или сидение дома во время самоизоляции — это на совести самих прихожан. Однако богослужения никто отменять не будет, поэтому вопрос пускать граждан на них или нет остается открытым.