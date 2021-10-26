Коллективный иммунитет так и не сформировался в России. Коронавирусу не будет конца?

Коллективный иммунитет в России до сих пор не сформирован, несмотря на многочисленные прогнозы. В этом виноваты изменчивость коронавируса и низкие темпы вакцинации и ревакцинации. Достичь коллективного иммунитета можно, если большая часть россиян привьется от коронавируса за полгода. Но при нынешних темпах сопротивляемость вирусу появится только через несколько лет — и это произойдет ценой людских жизней.

Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу способно положить конец пандемии. Однако в России он пока что не появился.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что коллективный иммунитет сформируется летом. Он не исключал, что 60% населения мира будет иммунизировано либо естественным путем либо с помощью вакцинации.

Такого же мнения придерживался вирусолог Сеченовского университета Александр Лукашев. Он утверждал, что к августу в России сформируется коллективный иммунитет, а в Москве и Санкт-Петербурге он может появиться даже раньше. В июне перед распространением в России штамма «дельта» мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ближе к осени у жителей столицы может сформироваться популяционный иммунитет — и в таком случае можно будет отменить ковидные ограничения на массовые мероприятия.

В августе многие все так же надеялись на скорое формирование коллективного иммунитета. Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявлял, что невосприимчивость к вирусу появится в ближайшие несколько месяцев, однако это зависит от действий россиян. А главный санитарный врач России Анна Попова надеялась, что коллективного иммунитета в стране достигнут к 1 сентября.

Почему не формируется иммунитет?

Несмотря на прогнозы, коллективный иммунитет в России не формируется, и на то есть несколько причин. Заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил «360», что сопротивляемость вирусу не возникает из-за его изменчивости. Ковидом заболевают по второму разу, а также те, кто вакцинировался. Вторая причина — низкие темпы вакцинации.

К сожалению, самые лучшие показатели по вакцинации мы видели, когда объявили жесткие ограничительные меры с введением QR-кодов. Только с этой предпосылкой количество вакцинированных в день стало расти семимильными шагами Сергей Вознесенский.

Другая проблема — нестойкий иммунитет к коронавирусу даже после вакцинации. Иммунолог Владимир Болибок напомнил, что, согласно исследованиям, защита от вируса держится в течение шести месяцев, а после этого резко начинает падать. В результате люди заражаются вновь и передают вирус друг другу.

«Фактически с ноября началась прививочная кампания, уже прошло почти 12 месяцев, а у нас привито менее 40%. Эти 40% можно делить пополам, <…> потому что они утратили свой иммунитет и им надо ревакцинироваться», — добавил Болибок.

О низких темпах вакцинации и ревакцинации заявляла и главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. По ее словам, те, кто переболел и вакцинировался, должны вновь сделать прививку, но это происходит редко.

Ситуацию может осложнять и распространившаяся продажа поддельных сертификатов. Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что 80% заболевших после прививки вакциной «Спутник V» на самом деле купили сертификаты.

Планка иммунизации

Если в начале пандемии вирусологи заявляли о том, что коллективный иммунитет формируется при достижении 60% переболевших и вакцинированных, то теперь планка заметно повысилась. По словам Вознесенского, показатель должен превышать 80%. В качестве примера он привел случаи заболевания краснухой, дифтерией и полиомиелитом, которые удалось свести к минимуму благодаря вакцинации.

Такого же мнения придерживается и главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш. По ее словам, в стране привито только 30-35% населения — и этого недостаточно для того, чтобы снизить заболеваемость. Остановить всплески инфекции может только коллективный иммунитет у 80% населения.

«В Московской области также должны быть привиты не менее 80% жителей. На сегодняшний день привиты более трех миллионов 700 тысяч жителей, завершили вакцинацию более трех миллионов 500 тысяч человек. Этот показатель составляет 58% от общего количества взрослого населения», — заявила специалист.

Два пути к коллективному иммунитету

Единственный надежный способ остановить вирус и приобрести в скором времени коллективный иммунитет — это высокий уровень вакцинации и ревакцинация. Сергей Вознесенский напомнил про ситуацию на Мальте, Мальдивах, в Португалии и ОАЭ. Несмотря на наличие инфицированных «дельта»-штаммом, в этих странах из-за высоких темпов вакцинации почти нет подъемов заболеваемости. Чтобы достичь схожих результатов, нужно в течение шести месяцев вакцинировать большое количество населения.

Но есть и второй, более длительный путь к формированию коллективного иммунитета. Болибок объяснил, что при нынешних темпах вакцинации заразившиеся нулевым штаммом и переболевшие «дельтой» будут терять иммунитет и заражаться снова и снова.

Вот эти повторные контакты приведут к тому, что иммунная система будет вырабатывать все более и более высокий иммунитет и в итоге мы достигнем коллективного иммунитета, но сроки растянутся Владимир Болибок.

По его словам, эпидемия в таком случае будет растянута на несколько лет, как это было с Гонконгским гриппом, который начался в 1968 году и длился на протяжении трех лет. Болибок не исключил, что коронавирус перейдет в разряд ОРВИ, когда затронет всех, у кого нет иммунитета, и приведет к смерти невакцинированных людей.