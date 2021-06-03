Коллективный иммунитет позволит отменить ковидные ограничения на массовые мероприятия в Москве к осени

Коронавирусные ограничения на массовые мероприятия могут отменить в Москве. Условия для этого «Интерфаксу» назвал мэр Сергей Собянин.

По его словам, этого можно будет достичь, если у жителей города сформируется коллективный иммунитет. По мнению Собянина, это может произойти уже ближе к осени.

Ранее генеральный директор центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, как долго может сохраняться иммунитет к коронавирусу при условии вакцинации «ЭпиВакКороной». По предварительным данным, антитела могут работать почти год.