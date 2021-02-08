Коллективный иммунитет убьет пандемию. Как его добиться?

Логичным завершением пандемии коронавируса может стать формирование коллективного иммунитета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что он появится уже летом этого года. Но чтобы замедлить болезнь и вернуться к нормальной жизни, нужно выполнить определенные условия.

Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС предположил, что уже в августе этого года получится вернуться к нормальной жизни «с открытым забралом». По его мнению, к середине лета около 60% населения мира приобретут иммунитет к коронавирусу как естественным путем, так и при помощи вакцинации. Пресс-секретарь также добавил, что сейчас над этим работают многие страны, в частности Россия, Израиль и США, которые активно вакцинируют граждан.

С начала пандемии в России выявили 3 983 197 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 472 091 человек. 18 января в стране началась массовая вакцинация.

Как работает коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет, пожалуй, самое важное оружие в борьбе с мировой заразой. Всемирная организация здравоохранения объясняла, что он возникает, когда население приобретает сопротивляемость инфекции благодаря вакцинации или перенесенной болезни. При этом неизвестно, сколько именно людей должны быть привиты от коронавируса, чтобы добиться общего иммунитета.

Доктор медицинских наук и академик РАН Сергей Колесников объяснил «360», что ни один эксперт сейчас не сможет сказать, когда появится коллективный иммунитет.

Но если вакцинация пойдет такими темпами, то к концу года в развитых странах вакцинируемых будет порядка 40–50% населения. Считается, что при достижении уровня 60–65% переболевших и вакцинированных возможно резкое замедление передачи Сергей Колесников.

По его мнению, при своевременной вакцинации COVID-19 может совсем скоро стать сезонным заболеванием.

«Если быстро сделаем прививки, то следующая осенне-зимняя волна будет уже опять гриппозная, а не коронавирусная», — добавил Колесников.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев также посчитал, что без массовой вакцинации нельзя достичь коллективного иммунитета.

«Возможно, что мы уже приблизились к коллективному иммунитету в Москве. Есть вычисления, которые говорят, что в столице переболела половина жителей, тогда массовая вакцинация в городе поможет остановить распространение инфекции», — отметил он.

По мнению Колесникова, главная опасность кроется в появлении нового штамма, который может быть нечувствительным к существующим вакцинам. В таком случае прививку придется повторять.

ВОЗ же придерживается мнения, что коллективный иммунитет сейчас как никогда далек. На брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан выразила мнение, что его не будет даже в 2021 году, несмотря на вакцинацию в некоторых странах. «Даже если вакцина и начнет защищать наиболее уязвимое население, мы не достигнем какого-либо уровня популяционного (или коллективного) иммунитета в 2021 году», — сказала она.

Заразиться ради общего блага

Интересен опыт Великобритании: с самого начала пандемии ее правительство поставило задачу сформировать коллективный иммунитет у населения. Поэтому они первоначально даже не вводили строгие меры, ограничивающие социальные контакты между людьми.

Советник при британском правительстве сэр Патрик Валланс также заявлял в середине марта, что для достижения коллективного иммунитета в Великобритании около 60% населения должны быть заражены новым вирусом.

Вот только не все британские ученые согласились с выбранной стратегией. Бывший директор департамента ВОЗ по здоровью матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костелло ставил под сомнение пользу этого курса. «Этично ли проводить политику, которая угрожает непосредственными жертвами, основываясь только на будущей туманной пользе?» — написал он в Twitter.

Би-би-си сообщала о группе британских исследователей, которые раскритиковали в открытом письме решение правительства страны и потребовали «незамедлительного введения дополнительных и более строгих мер».

Уроки из прошлого

Коллективный иммунитет стал завершением нескольких предыдущих пандемий. Самый яркий пример — испанка. Испанский грипп появился в 1918 году, в последние месяцы Первой мировой войны, и просуществовал до 1920 года. Вирус тоже распространялся воздушно-капельным путем и сопровождался повышенной температурой, болью в мышцах и респираторными симптомами.

За все три волны испанкой переболели около 500 миллионов человек, а умерли как минимум 50 миллионов.

«Пандемия закончилась из-за того, что вирус распространился по всему миру и им переболела достаточная доля населения. Среди людей стало меньше восприимчивых к инфекции, что мешало штамму вновь вызвать пандемию», — рассказал медицинский историк Александр Наварро.

В отличие от нынешней пандемии, вакцинация во время испанки не проводилась. Поэтому единственным способом преодоления инфекции стал естественный коллективный иммунитет. У человечества на это ушло три года.