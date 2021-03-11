Вирусолог рассказал, когда сформируется иммунитет к COVID-19

Пик пандемии коронавируса пройден, во многих странах «нарабатывается иммунная прослойка» из привитых и переболевших. В России коллективный иммунитет сформируется уже летом, считает корреспондент РАН, вирусолог Сеченовского университета Александр Лукашев.

«По учебнику, для преодоления эпидемии умеренно заразного вируса, такого как коронавирус, нужно 60–70% людей с иммунитетом», — пояснил он «Известиям».

На вопрос о том, реально ли формирование популяционного иммунитета в России к августу, вирусолог ответил: «Это абсолютно реально, а в мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге — мы можем достичь этих сроков и раньше».

Собеседник отметил, что число людей, которые выработали иммунитет к коронавирусу, во всем мире «намного выше, чем количество официально зарегистрированных случаев» заболевания.

Кроме того, около трети людей могут иметь иммунитет, сформировавшийся еще до пандемии, после встречи с другими коронавирусами, заявил Лукашев. При этом пока неясно, какую долю эти люди внесут в популяционный иммунитет.