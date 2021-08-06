Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в России назвали вопросом нескольких месяцев

Коллективный иммунитет от коронавируса сформируется в России в ближайшие месяцы. Многое зависит от людей. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами», — приводит РИА «Новости» слова заместителя главы Минздрава.

Накануне главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что коронавирус продолжит распространяться на территории страны, пока уровень коллективного иммунитета не станет достаточным. Пока, по ее словам, об этом говорить не приходится. Она подчеркнула, что достичь его нужно максимально быстро. Попова выразила надежду, что это произойдет к 1 сентября.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, что прививку от коронавируса сделали 37 миллионов человек. Российские медики в течение суток выявили 22 660 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заболевших достигло 6 402 564. Жертвой болезни стал 163 301 человек.